Live sa Kapamilya channel: Celeste agaw eksena sa Miss Universe

Palaban, at ayaw pakabog ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi sa mga kandidata ng Miss Universe 2022.

Simula na nga ang bakbakan ngayon sa New Orleans, at kanya-kanyang paandar na ang mga kandidata.

Makikita nga ang pabonggahan sa arrival outfit ng mga kandidata. At siyempre hindi nagpakabog diyan si Celeste, na pulang-pula at agaw-atensiyon talaga.

Siyempre, malaki ang expectations ng mga Pinoy kay Celeste. Ang masungkit nito ang ika-5 korona ng Miss Universe ang mensahe ng mga fan/Pinoy sa kanya.

Anyway, mas maraming Pinoy na rin ang makakapanood ng laban ni Celeste sa Miss Universe 2022 dahil ipapalabas sa iba’t ibang ABS-CBN platforms ang ika-71 na edisyon ng pinakainaabangang pageant sa buong mundo.

Mapapanood nang live ang kompetisyon sa New Orleans, Louisiana sa Enero 15 (Linggo) simula 9 AM sa A2Z Channel 11 sa free TV, sa Kapamilya Channel at Metro Channel sa cable TV, o online sa iWantTFC.

Tiyak na mas marami ang makakasuporta sa pambato ng bansa na si Celeste.

Well, kinoronahan nga si Celeste bilang Miss Universe Philippines 2022 noong Abril matapos masungkit ang mga parangal kabilang ang Miss Photogenic at Best in Swimsuit.

Si Celeste na kaya ang makakasungkit ng korona na hawak ngayon ni Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu ng India?

Anyway, 85 beauty queens mula sa iba’t ibang bansa ang kalaban ni Celeste para sa titulo ng Miss Universe 2022.

Subaybayan ang 71st Miss Universe competition nang live mula sa USA sa Enero 15, 9 AM sa A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel, at iWantTFC.

Maaari mapanood ang same-day replay nang 10:30 ng gabi sa A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel, TV5, at iWantTFC. Magkakaroon din ng mga replay sa Metro Channel sa ibang araw sa loob ng linggo. (Rb Sermino)