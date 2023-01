KMU, Bayan burado sa FB

Umalma ang ilang progresibong grupo dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanilang account sa Facebook nitong mga nagdaang araw.

Unang nawala sa nasabing social media site ang Anakbayan page noong Disyembre 29, 2022 at nasundan naman ito nitong Miyerkoles nang hindi na ma-access ang account ng Bagong Alyansang Makabayan. Nitong Huwebes, ang site naman ng Kilusang Mayo Uno ang nawala.

“Our Facebook page has been disabled on the basis of arbitrary accusations of violating guidelines on ‘dangerous individuals and organizations,'” reklamo ng BAYAN sa isang tweet.

“This came after posts related to Prof. Jose Ma. Sison were flagged last year. We strongly condemn this form of censorship.”

Nabatid na nirerebyu pa ng Facebook ang mga laman ng pahina ng KMU, Bayan at Anakbayan.

Ang tatlong progresibong grupo ay matagal nang inuugnay ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines at New People’s Army.