Kira Balinger damay: Sigaw ni Roselle, ‘Kelvin Manloloko’

Kaloka! Unang linggo pa lang ng 2023, puro pasabog agad ang chika, ha!

At halos lahat ay may kinalaman sa ‘pagloloko’ ng mga lalake, oh!

Bongga nga ang pasabog ni Roselle Vytiaco (digital creator), na inilantad ang ‘panloloko’ raw ng (ex) boyfriend niyang si Kapuso actor Kelvin Miranda.

Sa mga interview ni Kelvin ay palagi niyang sinasabing single siya, walang dyowa. Pero, heto nga ngayon, lumantad si Roselle.

At ang nakakaloka, damay pa ang isang Kapamilya star, na lumabas nga sa ‘Darna’ kamakailan, si Kira Balinger, ha!

Ang daming resibo ni Roselle na pinost niya sa kanyang Instagram story, ha! Resibo ng chikahan umano nina Kira at Kelvin, na na-screengrab daw niya.

Sinimulan ni Roselle ang pasabog niya sa chikang, “May cheater na pakape-kape lang ngayon sa IG story niya shahzhah. Adv happy birthday mwa.”

Na sinundan nang…

“Clue: Kapamilya naman tong isa. May ginagawa silang movie ngayon hahahaha. I say flop charot. Sinabi pa sa akin ng ex ko na kamukha ko raw si ate gurl kaya tuwang-tuwa siya kasi madadalian daw siya makipagtrabaho.

“Exciting part: Pareho silang may dyowa.”

At heto pa ang kasunod niyang post:

“Meron silang upcoming film. Sila ‘yung bida pareho. Ever since we started dating, I’m very open to our field of work kasi halos same kami na may nakaka-work na iba’t ibang tao. Sa kaniya nga may mga bed scene pa but full support ako sa kanya as in never naging problem sakin. Minsan iisipin mo ako pa ‘yung artista kung magselos siya. Little did I know na takot lang siya sa sarili niyang multo. Hahahaha.”

“Kung nagtataka kayo pano ko nakuha screenshots ng convo nila, wait lang ang funny kasi paano. Hahaha. Like may habulang nangyari.

“Parang naging snatcher ako ng phone ng 2 mins.

“Basta nung nakuha ko phone niya, nag-screenrecord lang ako tapos kunyari binabasa ko convo nila pero ini-scan ko lang talaga tapos nung nakita niya na may recording sa taas, dun ako tumakbo papalayo. Like may recording ako ng hingal atsaka takbo. Huhu. Hahahaha.

“Tapos nung na-airdrop ko na, dun ko dinelete tapos binigay phone sa kanya. Ito `yung totoong ‘deleter’ na film guys. Hahahaha!

“Ok I never though I’d do this but ako kasi yung sinisisi niya bakit siya na-attract sa iba. I say, boang.

“Cheater daw ako. Ginawa pa akong salamin amp. Hahahaha.

“Anyway he has an issue about me being too mabait sa mga ex ko and followers ko. Like u guys know me, I love talking to everyone here but that doesn’t mean nakikipaglandian ako. So in-invite ako ng mom ng ex ko sa opening ng salon nila so as courtesy, I showed up and congratulated them. Tapos ayan na, dun na siya nakaharanap ng butas sakin, na for sure matagal na niyang hinihintay. Hahahaha.

“Plot twist: Nagustuhan daw niya si ___ Marie kasi mabait at sobrang bait talaga siguro niya. May jowa ba naman tapos kinakausap ka ng ganiyan. Boang.”

“He’s toxic AF. Manipulative and narcissistic. Matagal na ko nakikipaghiwalay sa kanya pero lagi siyang mananakot na magpapak@t@y siya. Self-harm to manipulate the situation. Me being empathic person, maawa sa kanya. Maniniwala sa mga sinasabi na magbabago na siya at hindi siya magiging kung ano mang klaseng tao.

“Sample ng selos niya: May nakakilala sakin sa gym tapos inistory ako na nakita ako ganun pero ‘di ako pinicturean. Bakit ko pa daw inistory, for sure nagtutuwad daw ako don. Boang. Tapos hahagilapin daw niya yon etc etch. Hahahaha.

“Anyway he doesn’t deserve my respect anymore kasi bastos siyang tao. Just to give you an idea gaano siya kabastos, here’s what happened:

“Last Dec. 23 was supposed to be our 1st anniversary. Nasa lock in siya since Dec. 11-21 so sabi niya bigyan ko lang muna siya ng space para makapag-focus sa trabaho. I did. Di ko siya ginulo o kung ano man. Mag-uusap daw kami paglabas niya dun. Hanggang Dec. 23 na, nasa Baguio ako tapos dun siya nakipag-break. Pinuntahan ko siya from Baguio tapos dinu-dump na niya ako. Like all of a sudden, biglang ibang tao na siya. I already knew that he’s talking to someone pero benefit of the doubt kasi hindi naman daw siya ganung klaseng lalake.

“Long story short, inamin niya na hindi na daw siya attracted sakin at attracted na siya sa iba pero wala pa daw iba. So iyak ako, di ba, biglang naghilik. Ayan na, basta noong inamin niya sa akin na totoo na gusto niya si girl pero wala pa daw meron, I left them in peace. Ayon lang okay na ‘yan.

“But then, I discovered last Dec. 30 na matagal na pala sila naglalandian sa set. Tapos tinuloy lang nila sa text kesyo, ‘kailangan niya raw paniwalaan’ na gusto niya si girl.

“Oh wag na kayo manghula. Eto `yung babae,” sabi ni Roselle na kalakip ang photo ni Kira Balinger, ha!

“Ok goodnight,” say pa niya, kalakip naman ang photo nina Kira at Kelvin na magkadikit ang mukha.

May mga pinost din si Roselle na video ng message ni Kira kay Kelvin, na sa dulo ay may flying kiss. Ganun din si Kelvin na may message kay Kira.

Marami pang pinost si Roselle ng mga convo nina Kira, Kelvin.

Sa ngayon ay naka-off na ang comment section sa Instagram ni Kira, habang puwedeng-puwede pang mag-comment sa IG ni Kelvin. Feeling ng mga netizen ay gusto talaga ni Kelvin na pag-usapan siya, para raw sumikat. (Rb Sermino)