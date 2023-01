Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 6, 2023/Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Batang Cabrera, 6 Silab, 1 Refuse To Lose, 2 Serafina

R02 – 3 Patong Patong, 5 Eazacky, 4 The Accountant, 2 Dragon Butterfly

R03 – 7 Coldplay, 6 Señorita Bonita, 8 She Is Sizzling, 3 Chef Kat

R04 – 1 Yakapin Mo Ako, 2 Himanshi, 9 Nicole’s Best, 10 Shining Bullet

R05 – 6 Work From Home, 3 Ambisioso, 1 El Mundo, 9 Luke Skywalker

R06 – 3 Jack Of Clubs, 7 Kusing, 6 Gee’s Song, 8 Adarna

R07 – 11 Double Strike, 3 I Tell You, 12 Rockaway, 4 Gee’s City

R08 – 2 Best Regards, 1 Bombay Nights, 6 Charm Campaign, 5 Kercharmer

R09 – 6 Sudden Impact, 11 Prettiest Star, 3 Elegant Lady, 7 Bravo

Solo Pick: Batang Cabrera, Patong Patong, Jack Of Clubs

Longshot: Coldplay, Double Strike