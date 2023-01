Justine Baltazar nagpramis maglaro sa Seoul Thunders

IBANG landas ang nakatakdang tahakin ni dating De La Salle University Green Archers forward Justine Baltazar nang mangako itong maglalaro sa Korean Basketball League (KBL) para sa koponan ng Seoul Samsung Thunders sa 2022-2023 season.

Ayon sa mga report ay nakatakdang pumirma ng kontrata ang 25-anyos na Pampanga native sa Thunders, na matatandaang kumuha rin sa serbisyo ni Will Navarro upang maging Filipino import, subalit pumalyang mangyari dahil sa naiwang kontrata nito sa bansa.

Panandaliang sumabak ang 2016 UAAP champion at three-time Mytical team member sa Japan B.League para sa koponan ng Hiroshima Dragonflies, na tumagal lamang ng walaong laro para sa manipis na kontribusyon na dalawang puntos, at tig-iisang rebound, assist at steal.

Gayunpaman, kinakailangang makarating ni Baltazar sa Korea bago ang deadline ng pagpapadala ng import sa Pebrero 2, kung saan nakatakdang lumaro ito sa Strong Group para sa 32nd Dubai International Basketball Tournament na gaganapin simula Enero 29-Pebrero 5. (Gerard Arce)