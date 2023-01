Hiwalayan fake news: Enrique Gil baby pa rin ang tawag kay Liza Soberano

Bukod sa napakadalang mag-post, matagal na rin na hindi halos nagpo-post sina Enrique Gil at Liza Soberano ng picture na magkasama sila. Lalo na si Enrique, madalang na lang itong mag-post.

Si Liza ay nasa America, pursuing her Hollywood dreams. Habang si Enrique naman ay nasa bansa. At may mga bali-balita na tila nagpa-plano na lumipat ng Kapuso network.

Masayang-masaya at tila nakahinga naman at napanatag ang kalooban ng mga LizQuen fans. Ang dahilan, ang Instagram birthday greeting ni Enrique sa girlfriend.

Sabi ng isang fan, “We’ve been waiting all along for your birthday greetings. Finally, all the curiosities and worries are all gone now.”

25th birthday ni Liza nitong January 4, pero tulad ng nagdaang Pasko at Bagong Taon, magkahiwalay pa rin silang dalawa.

Pero hindi na pinalampas ni Enrique na hindi mabati ang girlfriend through Instagram. At sa birthday greeting na ito ni Quen, pati ang mga kaibigan nilang artista at director ay napa-comment na “so much love.” Meaning, ramdam nila ang pagmamahal ni Enrique kay Liza.

Sabi ni Quen, “We might be worlds apart, but you’ve never been closer to my heart. To the most beautiful soul in the world. To my best friend and baby. I love you so much. Happy Birthday!”

Karamihan naman sa mga comment ay miss na miss na mapanood o makitang muli na magkasama ang LizQuen. Marami rin ang nagre-request na sana raw, magkasama ang mga ito sa movie.

Paolo Contis miss na ang anak kay LJ Reyes

Simula yata nang magkahiwalay sina Paolo Contis at LJ Reyes, tila ngayon na lang halos nag-post si Paolo ng tungkol sa anak nila ni LJ na si Summer.

Matagal nang hindi nakikita ni Paolo ang anak na si Summer simula nang mag-alsa-balutan at dalhin ni LJ si Summer at ang anak kau Paulo Avelino na si Aki sa New York sa kasagsagan ng break-up nila.

Sa ngayon sa New York na nag-aaral ang dalawang bata.

Birthday ni Summer at nag-post si Paolo ng pagbati sa anak sa kanyang social media accounts ng simpleng, “Happy Birthday my Ganda! I miss you everyday!”

Ang tanong ng karamihan, sa paghihiwalay nina Paolo at LJ, may paglakataon daw kaya na nakakausap o nakaka-video call man lang nito ang anak?

Sa tingin ko ay hindi, dahil parang ang iba pang mga anak na babae ni Paolo kay nawawalan siya ng komunikasyon.

Personal wish namin na sana, sa kabila talaga ng break-up ni Paolo sa nanay ng mga anak niya, tulad ng ibang mga naghihiwalay na may mga anak, ‘yung relasyon ng tatay at anak ay tuloy-tuloy lang.

Sa isang banda, nag-post din si LJ pero hindi birthday greetings for Summer, instead nagpapasalamat ito na ano man ang mangyari, kasama niya ang nga anak.