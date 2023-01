Heart mabubuntis ni Chiz sa ‘Year of the Rabbit’

Mukhang atat na nga si Heart Evangelista na magpabuntis kay Sen. Chiz Escudero, ha!

Sabi nga ni Feng Shui expert Master Hans Cua, ang ‘Year of The Rabbit’ ay fertility year kaya maganda ang magbuntis sa taong ito.

At malamang ay mapapadalas ang pagsasama nina Heart at Chiz sa abroad, para makabuo na rin ng baby.

Eh, sa latest na post ni Heart, makikitang rampa siya nang rampa sa Japan, at ramdam mong feel na feel na niya ang mag-alaga ng mga anak.

Makikita kasi na enjoy na enjoy si Heart sa pagliliwaliw sa Japan na kasama ang kambal na anak ni Chiz.

Teka, kasama ba si Chiz sa Japan trip nila? O si Heart at ang kambal na anak lang ang nasa Japan? Wala pa kasing pinu-post si Heart na kasama niya si Chiz, at puro mga anak lang ang kasama sa photo.

Soberano dinedma mensahe ni Gil

Tinapos na ni Liza Soberano ang laban para sa pinakamagandang babae sa Pinoy showbiz ngayong henerasyon na ito, sa kanyang world-class beauty na binalandra sa Instagram.

Mga photo ng kanyang pictorial sa Amerika para sa lalabas niyang project ang naging sentro ng 25th birthday post ni Liza.

Naka-ensemble outfit na black & white leather jacket, knee-high boots, white tube top at rainbow sequin skirt.

Walang kaduda-duda sa pagiging reyna ng kagandahan ang itsura ni Liza na lalo pang umangas nang manirahan siya sa Amerika.

“I’m eternally grateful for each and every one of you. I wish I could be with all of you today to celebrate how far we’ve all come just like we used to but for now I hope I can continue making you all proud! I love you and can’t wait for what’s in store this 2023. I promise to work harder and become better with each day that passes,” sabi ni Liza.

May mga nakapansin lang na ang pamilya, kaibigan, fans, at ang team-up na LizQuen lang ang pinasalamatan ni Liza sa mensahe at walang nabanggit tungkol kay Enrique Gil.

Duda pa rin ang mga marites kung solid pa rin ba ang relasyon ng dalawa.

Ice-Liza kinumpara kina Carlo-Donna

Sina Ice Seguerra at Liza Dino na raw ang bagong Carlo Caparas at Donna Villa? Nakilala kasi sa showbiz bilang director at producer (ng Golden Lion Films) sina Carlo at Donna noong 90’s, na puro tagumpay ang proyketo nila.

Sina Ice at Liza ngayon ay sanggang-dikit sa production company nila, ha! Si Ice ang direktor at si Liza bilang producer.

Tulad na lang ng “Becoming Ice” concert ni Ice at “Divine Divas” ng mga Drag Queens ng Drag Race Philippines.

Kuwento sa akin ni Liza, bilang producer ay siya ang gumagawa lahat ng paper works, paghahanap ng sponsors, finances ng bawat project.

Si Ice naman ang direktor at nag-iisip ng iba pang bagay.

Tulad ng sariling concert nito sa Cebu City sa Feb. 18, pati na ng “Divine Divas” sa Feb. 10 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City.

Hirap man sa kanyang sangkatutak na trabaho, nagi-enjoy raw si Liza lalo at marami siyang natutunan, dahil pangarap talaga niya ang magiing producer.

At mas gumagaan daw ang trabaho ni Liza dahil sa partnership nila ni Sylvia Sanchez na isa sa mga producer ng event. Katuwang din si Sylvia sa pelikulang ipo-produce nila.

Benz ‘di kayang ilantad ang mabuhok na sawa

Huwag lang mabawasan o gupitin ay mas gusto ni Benz Sangalang na magtiis sa kirot sa tuwing iihi at tatanggalin ang plaster sa nota.

Ito ang naging sentro ng panayam namin sa sexy stud sa guesting niya sa aming online show sa Abante, na “Abantelliling”.

Sumalang sa interview si Benz para pag-usapan ang pelikula nitong “Panibugho” na pinagbibidahan din ng magkakapatid na hubadera na sina Micaella Raz, Stephanie Raz, Angela Morena, kasama rin si Kiko Estrada.

Ayon kay Benz, hindi niya gusto ang maggupit o mag-trim ng kanyang pubic hair gaya ng ibang mga sexy actor ng Vivamax.

Mas gusto raw kasi inyang makitang makapal ang mga buhok ng kanyang sawa. Nadalibadbaran daw siya sa ideyang kalbo ang kanyang alaga.

May mga pagkakataong pinupuna ito ng mga nakaka-sex niya, lalo at tumatama ang mga buhok ng alaga niya sa mukha, bibig ng mga babae sa kanilang encounter.

Hindi raw handa si Benz na ilantad ang kanyang sawa sa harap ng kamera.