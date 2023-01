Grandmaster Wesley So tigasin kapisakan ng utak

NAKAKAPIT sa No. 8 sa world ranking si Grandmaster Wesley So sa pagtatapos ng taong 2022.

Tangan ang ELO rating na 2760, sasabak agad sa kaagahan ng 2023 si 29-year-old So sa mabigat na kompetisyon kung saan ay makakalaban niya ang reigning world No. 1 player na si GM Magnus Carlsen ng Norway, may ELO rating naman ito na 2859.

Tutulak ng piyesa si former Philippine Chess Team star player So sa Tata Steel Masters 2023 na lalaruin sa Wijk aah Zee sa the Netherlands sa Enero 13-29.

Mga dekalidad na grandmaster ang kasali kaya malaki ang tsansa ni So na mapataas ang kanyang ranking at posibleng umakyat sa Top 5.

Bukod kay former world champion Carlsen, kasali din si No. 2 player GM Ding Liren ng China, GM Fabiano Caruana ng USA at GM Anish Giri ng host country.

Bitbit ni Cavite-born So ang bandila ng Amerika, kasali rin ang isa pang teammate niya sa Olympiad na si GM Levon Aronian.

Ang ibang makikipagpisakan ay sina GM Richard Rapport ng Romania, Jan Krzysztof-Duda ng Poland, Dommaraju Gukesh ng India, Arjun Erigaisi ng India, Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan, Vincent Keymer ng Germany, Jorden Van Foreest ng the Netherlands at Rameshbadu Praggnanandhaa ng India. (Elech Dawa)