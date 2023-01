‘Darna’ ni Jane lilipad na sa Indonesia

Kapapasok lang ng 2023 ay may blessing agad na sasalubungin si Jane de Leon dahil mapapanood na rin ang kanyang primetime serye na “Mars Ravelo’s Darna” sa Indonesia via free TV channel nitong ANTV.

Sa official IG page ng ANTV ay ipinasilip nila kamakailan ang teaser trailer ng Darna at hindi naman magkamaliw ang Indonesian viewers na masubaybayan ang Pinay superhero. Wala pang official details na nilalabas ang ANTV kung kailan ito mapapanood pero siniguro nila ang kanilang followers na antabayanan ang kanilang anunsyo soon.

Ilang Pinoy netizens din ang natuwa sa anunsyo kaya naman todo-suporta sila sa paglarga ni Jane sa Indonesia.

“Congratulations Darna and ABS-CBN! Laban lang tayo Kapamilya,” comment ng isang fan.

Bongga talaga ang salubong ng 2023 para kay Jane!

Samantala, hindi rin niya maitago ang excitement sa mga darating pang blessings ngayong taon, lalo na’t naging maganda ang takbo ng kanyang 2022 dahil sa paglipad niya bilang Darna.

Sa kanyang IG post na umani ng higit 70,000 likes, pinakita ni Jane ang life highlights niya nitong 2022, kabilang na ang pagsalang niya bilang Darna. Nagpasalamat din siya nang lubos sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay noong nakaraang taon, at ngayong 2023 ay talagang excited na siya sa magiging takbo ng kanyang 2023.

“To the people in my life who make me smile, support me and bring me joy, a big thank you. I’m ready to dive into 2023,” sabi ni Jane.

Ilang mga celebrity naman ang nawili sa kanyang post habang may mga netizen din na nagpahayag ng kanilang suporta kay Jane.

“You deserve all the love, Jane! Love ka namin always.”

Pero, wish lang mga fan, sana raw ay may upcoming project pa sila ng kanyang katambal sa Darna na si Joshua Garcia.

“We’re ready na din para sa mga paparating nyong projects together ni Josh this 2023. We love youuu!” sabi pa ng mga fan. (Rb Sermino)