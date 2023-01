Chlodia Cortez babu na ba sa volleyball?

Nagpahayag ng kanyang pasasalamat at marahil ay pamamaalam sa mundo ng volleyball ang opposite hitter ng F2 Logistics Cargo Movers na si Chlodia Eiriel Ysabella “Chloe” Cortez makaraang maglabas ito ng mensahe sa kanyang social media account nitong Huwebes.

Inilabas ng 27-anyos na dating manlalaro ng University of Santo Tomas Golden Tigresses sa kanyang Instagram post ang tila misteryosong mensahe ng pagtatapos ng kanyang karera sa volleyball.

“Fin. Paalam, Salamat volleyball,” saad ng 5-foot-9 spiker sa naturang mensahe na may kasamang emoji na may pagkagaan ng kalooban.

Pagkatapos nitong magsilbi sa Espana-based volleyball squad ay naglaro ito sa Generika Ayala Lifesavers at Petron Blaze sa PSL hanggang 2019.

Sunod na naglaro ito sa Motolite noong 2019-2020 at sa UAC Power Hitters sa Premier Volleyball League.

Huling beses itong nasaksihan sa Cargo Movers mula 2021 hanggang sa huling kumperensya nitong Reinforced, kung saan naglaro ito bilang middle blocker at tumapos ang kanilang koponan sa ika-limang pwesto.

Samantala, maugong ang ispekulasyon na may bagong head coach ang Cargo Movers sa katauhan ni dating National University Bullpups head coach at De La Salle University Lady Archers libero Regine Diego matapos lumabas ang mga litrato kasama si middle blocker at team captain Aby Marano habang nagsasanay sa DLSU Gymnasium. (Gerard Arce)