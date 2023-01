Bautista inekis refund sa NAIA aberya

Inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na walang contractual obligation ang Department of Transportation (DOTr) at Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) na i-refund ang mga pasaherong apektado ng ilang oras na shutdown sa Philippine airspace dulot ng aberya sa power supply noong Bagong Taon.

Sa panayam sa DZBB, sinabi rin ni Bautista na dapat pag-aralan nang mabuti ang legalidad ng pagbabayad sa mga apektadong pasahero.

Sinabi ito ng kalihim matapos manawagan kamakailan si Albay Rep. Joey Salceda sa gobyerno, partikular na sa CAAP, na i-compensate o bayaran ang libo-libong pasahero na ini-hold ang flight dahil sa nangyaring aberya sa air traffic management system ng bansa.

“Dapat pag-aralan natin ang legality nito ano. Unang-una, ‘yung CAAP at saka DOTr wala kaming arrangement with the passengers, hindi katulad ng airlines. Bumili sila ng ticket, merong obligation ang mga airline na ilipad sila o i-refund ang kanilang pamasahe kapag hindi naka-refund,” pahayag ni Bautista.

Sa pagtaya ni Salceda, kung babayaran ng tig-P10,000 ang mga na-straded na pasahero noong Bagong Taon, aabot sa P660 milyon ang gagastusin dito ng gobyerno o ng mga airline. (Billy Begas/IS)