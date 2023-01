‘Baho’ ni Britney ilalantad ni Kevin

Kabado si Britney Spears dahil sa banta ng kanyang ex-husband na si Kevin Federline na maglalabas ito ng libro.

Ang naturang libro raw ay naglalaman ng mga ‘di pa nalalamang sikreto ng former Teen Pop Queen at si Federline lang daw ang nakakaalam.

In panic mode nga raw ang singer at gusto nitong ipatigil ang pag-release ng libro.

“She’s panicking over what Kevin is going to produce about her. They’re on poor terms right now so she’s very nervous about giving him any ammo to come at her when she does release her own life story,” ayon sa isang source.

Pero nakasuporta naman daw ang mister ni Britney na si Sam Asghari sa anumang mangyari.

“Her husband Sam and others in her team think she should wait and see what he says first, but Britney’s eager to go on the front foot and seize the initiative,” sey ng representative ni Britney.

Kinasal si Britney kay Kevin noong September 2004 at nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Jayden James at Sean Preston. Nag-divorce sila noong 2007. (Ruel Mendoza)