Bagong Taon, Bagong Pag-asa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Manigong Bagong Taon sa indo gabos! Salubungin natin ang 2023 ng may ngiti at bagong pag-asa. Tiyak na bubuhos ang biyaya at pagpapala.

Pagkakataon din ito sa bagong simula, para higit nating pagbutihin ang ating mga buhay at pagtulong sa kapwa.

Bago natapos ang 2022, naging abala po ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list sa pagkakaloob ng regalo sa mga bata at senior citizens sa iba’t-ibang bahagi ng Bicol Region. Naghatid din po tayo ng mga wheelchairs sa tulong ng Children International, Inc. sa mga kababayan nating nangangailangan.

Ang bagong batch na nabigyan natin ng bagong wheelchairs ay mula sa bayan ng Goa, Tigao, Minabalac, at Naga City sa Camarines Sur. Kabilang sa mga recipients ang mga kababayan nating senior citizens at Persons with Disabilities (PWDs).

Bago ang wheelchair distribution, nagsagawa tayo ng training seminar katuwang ang partner natin na Children International, Inc. upang maituro ang tamang paggamit at pagbuo ng wheelchair.

Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, sisikapin nating mabigyan ng wheelchairs ang mas marami pang kababayan nating nangangailangan.

Nagtungo rin po tayo sa Sorsogon upang kumustahin at dalhin ang ating mga handog na kambing para sa mga mag-asawang tinulungan nating maikasal sa ilalim ng ating Libreng Kasalan noong buwan ng Disyembre.

Nasa 20 kambing ang kinuha natin mula sa bayan ng Pili, Camarines Sur upang dalhin sa mga bagong ikinasal sa Sorsogon katuwang ang Department of Agriculture.

Ang mga kambing ay hatid natin sa mga mag-asawa upang matulungan natin silang makapagsimula at mapalago ang kanilang munting kabuhayan. Kakaiba po ito sa mga ibinigay nating puhunan sa mga naunang Libreng Kasalan ng Ako Bicol Party-list.

Malaki po kasi ang demand sa kambing sa bansa ngunit kulang ang supply nito sa pamilihan. Kaya siguradong kikita ang mga bagong kasal kapag naparami nila ang mga alagang kambing na ating ipinamigay.

Ang kambing ay hindi katulad ng baka na malaki ang gastos sa pagpapalaki. Sa goat farming, konti lang ang kapital, maliit din ang tsansang magkasakit o mamatay ang mga ito. Hindi rin kalakihan ang operating cost at kahit sa likod -bahay lang, puwede silang alagaan.

Ang magandang lahi ng kambing ay kayang makapagbigay ng isa hanggang 1.25 litro ng gatas kada araw. Maaring tumimbang ng 50 kilo ang kambing kapag ito’y husto na sa gulang at maibebenta ito mula P170 hanggang P210 kada kilo.

Ngayong 2023, asahan po ninyong lalo pa nating paiigtingin ang pagtulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Sa tulong ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at ng bagong isinabatas na 2023 General Appropriations Act, tiyak na bibilis ang pag-ahon ng ating mga kababayan mula sa pandemya.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!