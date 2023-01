Azurin bistado ilang opisyal sa droga

Inamin ng nagbitiw na si Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin na kilala niya ang ilang opisyal sa kanilang hanay na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga.

Gayunman, hindi niya pinangalanan ang mga ito at iginiit na hudyat ang inilabas ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na Resign Call sa mga heneral at colonel para simulan ang paglilinis sa kanilang hanay.

“Kilala po natin sila. Unfortunately, sabi ko nga, nangyari ito during the past, recent past or ‘yung mga nakaraan po, hindi ho kasi sila sinawata, ‘di ba? Parang tinolerate po…So, I think this is a very right time to start cleansing our ranks,” ani Azurin sa panayam ng CNN News Night Interview.

Samantala, idinagdag ni Azurin na walang dapat ikabahala ang mga heneral at colonel na isasalang sa committee of five na binuo ni Abalos para imbestigahan kung wala naman silang ilegal na gawain.

Sa katunayan ay suportado aniya niya ang panawagan ni Abalos dahil oportunidad ito para sa kanilang mga opisyal na patunayang inosente sila sa anumang akusasyon hindi lang sa ilegal na droga.

Kahapon, inihain ni Azurin ang kanyang pagbibitiw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni Abalos.