Ang rason: Mariel ‘di muna makakasama nina Ruffa, Ciara

Back to work na ang karamihan sa showbiz. Si Ruffa Gutierrez, ratsada kahapon sa taping ng ilang episodes ng ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ ng new Channel 2 (AllTV), pero silang dalawa lang daw muna ni Ciara Sotto.

Si Mariel Rodriguez-Padilla, nasa Japan pa raw kasama ang mga anak at sa Monday pa ang uwi ng ‘Pinas.

Dahil din sa bakasyon sa Japan with her kids, kaya hindi rin muna natin nakikitang nagla-live selling sa kanyang mga social media account ang misis ni Senator Robin Padilla.

In fairness, nakakaaliw kasi si Mariel kapag nagla-live selling. Ako nga, Dondon (my dear editor), kesehodang wala naman akong pambili ng mga mamahaling signature brand na ibinebenta ng misis ni Robin, watch lang nang watch sa kanya dahil very entertaining siyang mag-live selling.

Ang galing-galing ni Mariel! Siya na yata ang pinaka-the best na live seller.

Si Ruffa nga, bilib na bilib din kay Mariel, huh!

Isa sa kinabibiliban ni Ruffa kay Mariel ay ang pagiging madaldal nito. Wala raw dull moment kapag kasama niya ang ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’. Actually, pareho raw silang madaldal, pero si Mariel, grabe ang energy. Parang hindi napapagod.

Si Ciara nga raw, parang nai-inspire kinha Ruffa at Mariel at nagiging madaldal na rin!

Sey nga ni Ruffa, for sure, sa Thursday, kapag complete na sila sa set ng ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’, grabe raw ang kanilang chikahan!

So nice!

Kokoy, Elijah malabong magkabalikan

Parang may movie ngayong 2023 ang ‘Gameboys’ ‘love team’ na sina Kokoy de Santos at Elijah Canlas.

‘Yun nga lang, hindi sila ang magkapareha.

Kuwento ni Direk Perci Intalan na manager nila at co-producer sa The IdeaFirst Company, “May isa kaming movie na lalabas sa Viva, ‘yung ‘Death By Desire’ ni Kokoy.

“Si Elijah naman, may ‘About Us But Not Us’ with Romnick Sarmenta. Pero umiikot pa ‘yon sa iba’t ibang film festival abroad, kaya hindi pa namin sure kung when ang showing,” sey ni Direk Perci.

Marami pa rin daw ganap sa The IdeaFirst Company nila ng ex na si Direk Jun Lana.

Maayos na maayos ang kanilang production company dahil kahit naghiwalay silang mag-asawa ay hindi naman sila magkaaway. Friends sila at co-parenting sa dalawa nilang anak.

Actually, ‘katuwa ang set-up nina Direk Perci at Direk Jun, huh!