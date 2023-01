8 lider ng NPA balik-loob sa gobyerno

Walong lider ng New People’s Army (NPA) ang sumuko sa tropa ng pamahalaan sa Davao City sa pagsisimula ng taon.

Kinilala ang mga ito na sina Noel ‘Wawang’ Sinanday, Squad Leader; Rady ‘Task’ Kinoyog, Political Instructor; Jertolui ‘Loloy’ Y. Hilario, Political Guide; Jilmar ‘Ads’ B. Dahinlay, Squad 1 Team Leader; Nickboy ‘Wander’ Sinanday, Squad 3 Team Leader; Roselyn ‘RR’ Omandam, Platoon Medic; Maricel ‘Saysay’ Colawing, Squad 1 Medic; at Jenelyn ‘Jesel’ Palta, Squad 3 Medic.

Ayon kay Eastern Mindanao Command (EastMinCom) commander Lt. Gen. Greg Almerol, nagbalik-loob ang mga ito sa pamahalaan noong Enero 3 kasunod ng kanilang panawagan na sumuko na ang mga natirirang miyembro ng Communist Terrorist Group (CTG) matapos ang pagpanaw ng kanilang lider na si Jose Maria Sison na nagpababa sa moral ng mga ito.

Itinuro rin nila ang imbakan ng kanilang mga armas sa Barangay Tikalaan at Miarayon sa Talakag, Bukidnon na nagresulta sa pagkakarekober sa tatlong AK47 rifles, tatlong M16A1 rifles, isang M14 rifle, at Improvised Explosive Device (IED), mga magazines, bala at mga medical supply noong Enero 4. (Catherine Reyes)