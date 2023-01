6 DPWH exec sa Cebu, sinampahan ng kasong graft

Nagsampa ang Cebu City Prosecutor’s Office ng graft charges laban sa hepe ng district engineering office ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at limang iba pang matataas na opisyal dahil sa umano’y pagkakasangkot nila sa maanomalyang multi-million flood control projects.

Nang matanggap ang reklamo, agad na inutusan ni Judge Grace Veloso-Fernandez ng Branch 19, Cebu City, ang chief of police ng lungsod na ipatupad ang pag-aresto kay Florida Pangilinan-Nuñez, acting chief ng Cebu 5th District Engineering Office; Eduardo R. Virtucio, bids and awards committee chairman ng DPWH engineering office; Stephen Eric G. Castrodes, BAC vice chairman; Lito O. Catubig, Rogelio Quibilan, at Violeto C. Orbeta, kanilang kapasidad bilang miyembro ng BAC.

Ngunit ang mga respondent na sina Pangilinan-Nuñez, Castrodes, Catubig, Quibilan at Orbeta ay agad na nag-post ng P90,000 piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan.

Ayon rekord ng korte, ang mga kasong graft ay bunsod sa kasong isinampa ng lokal na negosyanteng si Pablito Obial, may-ari ng P.B. Obial Construction, noong Hunyo 2022, laban kay Pangilinan-Nuñez at sa iba pa.

Sinabi ng complainant na maliwanag na idineklara ng limang empleyado ng DPWH na ang P.B. Ang Obial Construction bilang post-disqualified sa limang proyekto sa kabila ng may pinakamababang kalkuladong bid.