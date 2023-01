Tugade sinangkalan ni Bautista: NAIA krisis cover-up sumingaw!

Binasag ng mga dating opisyal ng Department of Transportation (DOTr) ang kanilang pananahimik sa nangyaring air traffic navigational system fiasco noong Bagong Taon na isinisisi kay dating Transportation Secretary Art Tugade.

Nagsalita noong Martes ang spokesperson ni Tugade na si dating DOTr undersecretary for administration services Ochie Tuazon at isiniwalat na ‘negligence’ ang naging sanhi kaya pumalya ang air traffic navigational system fiasco na nagpahirap sa higit 65,000 pasahero noong Linggo.

Tinukoy ni Tuazon ang bumigay na Uninterruptible Power Supply (UPS) kaya nag-shutdown ang Communications, Navigation, and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) System ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

“To put it bluntly, it is more of negligence on the part of the people who are supposed to be maintaining the UPS. UPS ‘yan eh. It is supposed to kick in kapag nawalan ng kuryente. Bakit nag-fail? Eh ‘di hindi properly maintained ‘yung UPS,” wika ng tagapagsalita ni Tugade.

Mariin din umanong itinanggi ni Tugade ang ulat sa diversion ng P13 bilyong pondo ng air traffic system na napunta raw sa “cosmetic projects” ng NAIA. Sinabi ni Tuazon na nirekomenda niya kay Tugade ang paghahain ng kaso sa naglabas ng nasabing artikulo.

Matatandaan na sa press conference noong gabi ng Enero 1, sinabi ni DOTr Secretary Jaime Bautista na may kalumaan na ang CNS/ATM kaya naglaan sila ng P120 milyon sa upgrade nito ngayong taon.

Ang CNS/ATM ay noong Enero 2018 lamang pinasinayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang proyekto ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ayon naman sa kolum ni Rigoberto Tiglao sa Manila Times, nagkamali umano ang airport technician matapos ikabit ang 220-volt system sa 380-volt power line kaya nasira ito.

“The reality is Bautista is lying to cover up a colossal bungling of the system by him and his staff in operating the system. Having been PAL president for a decade, he should also have called for extra precautions to ensure the system’s operation during the holidays especially on New Year’s even and day — which he didn’t,” ayon kay Tiglao.

Itinakda ni Senadora Grace Poe, chair ng Senate committee on public services, ang imbestigasyon sa nasabing isyu sa susunod na linggo kung saan inaasahang haharap si Bautista at iba pang opisyal ng DOTr at CAAP.

“We can conduct hearings even during the break. I intend to call for a hearing on Thursday, Jan.12,” sabi ni Poe. (Dindo Matining)