Russian figure skater Alexander Korovin atat maging Pilipino

DETERMINADO si Russian figure skater Alexander Korovin na masimulan na ang kanyang Filipino naturalization process.

Kasalukuyang naka-pares ito kay Filipino-American figure skater Isabella Gamez na parehong puntiryang makasampa sa 2026 Winter Olympics sa Milan, Italy.

Matayog na ang karanasan ng 28-anyos na Russian-born skater na nirerepresinta ang Pilipinas katambal si Gamez sapol noong 2021 na sabay nagsasanay sa Hertz Arena sa Estero, Florida sa ilalim ng Russian figure skating coach na si Marina Zoueva.

“We have another three years to prepare but we’re very focused, we’re very determined,” pahayag ni Gamez sa panayam sa kanila ng television program na 24 Oras.

Nagsimulang lumahok ang tambalan nina Korovin at Gamez sa 2022 CS Finlandia Trophy, kung saan tumapos sila sa 9th place dahil sa dalawang taong pagkakabakante sa paghahanda.

Subalit naging matagumpay ang dalawa nang makuha ng Pilipinas ang kauna-unahang medalya sa pair skating sa 2nd Trophee Metropole Nice Cote D’Azur in Nice, France nung Oktubre para sa silver medal.

Nagpakitang gilas rin ang dalawa sa “Carols on Ice” The Musical Christmas Ice Show na inorganisa ng Philippine skating Union nitong nagdaang Disyembre.

Minsan ng nakapagpadala ang Pilipinas ng isang Filipino na figure skater sa Olympics matapos makapasok si Michael Martinez sa 2014 Sochi Games at sa 2018 Pyeongchang Games. (Gerard Arce)