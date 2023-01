Rem Tapnio pangtanggal stress mga alagang kalapati

NAGSISILBING stress reliever ng breeder at enthusiast na si Herbert ‘Rem’ Tapnio ng Delpan sa Tondo, Maynila ang mga alaga niyang kalapati.

Kasalukyang may alagang lampas 150 kalapati sa kanyang loft sa Delpan ang 44-anyos na si Tapnio, na namulat sa pagkahilig sa mga naturang ibon noong elementarya pa lamang siya.

“Since elementary mahilig na ako sa mga kalapati. May mga alaga ang mga tito ko, ako ang inuutusan nilang magpakain kaya maaga ako namulat sa mga kalapati,” kwento ni Rem sa panayam ng Abante Sports.

Bukod sa pag-aalaga ng mga kalapati, sumasali rin si Tapnio sa mga pigeon racing.

Maraming beses nagwagi ang mga alagang kalapati ni Rem sa Metro Manila Fancier Club (MMFC) at sa Fancier Pigeon Racing (FPR) nitong nagdaang taong 2022.

“Multiple winner mga kalapati ko sa MMFC, bale walo silang nanalo sa 6K Band, 2K Band, Old Bird Category at sa FPR Masbate Clocker at sa Off Color Pooling,” kwento pa nito.

Miyembro si Tapnio ng MMFC ni Eddie Noble at coordinator ng FPR ni Chairman Rod DiÑo.

Iginiit ni Rem na hindi sugal ang pag-aalaga ng kalapati o ang pigeon racing kundi kabuhayan at libangan.

“Enjoy lang namin ang racing pigeon industry. Halos lahat ng bansa merong pigeon racing. Sa Belgium national sports ito pero wala namang issue na sinasabi sugal, ewan ko dito sa Pilipinas,” diin nito.

Pinasalamatan din ni Tapnio ang mga nakatulong at naka-impluwensiya sa kanyang pagka-kalapati na sina Elmer Rosales, Jaime Lim, Manny Go, David Sy at Jaynor Malinis. (Ferdz Delos Santos)