Rald Ricafort bagong coach ng Speed Hitters

IPAPARADA ng PLDT si Rald Ricafort bilang bagong head coach ng High Speed Hitters para sa 2023 Premier Volleyball League season.

Ito ang inihayag ng PLDT sa surpresang galaw sa pagkuha kay Ricafort na ginugol ang huling apat na taon sa Petro Gazz, na pinangunahan ang Angels sa 2022 PVL Reinforced Conference crown sa kabila ng pagpasok sa final round bilang third seed.

Siya rin ang head coach ng men’s volleyball team ng University of the Philippines at assistant coach ng women’s volleyball team ng unibersidad.

“Kami sa PLDT ay nasasabik na makatrabaho ang isang batang champion coach si Coach Rald,” sabi ni PLDT/SMART Head of Sports Jude Turcuato.

“Alam namin na magagabayan niya ang aming mga manlalaro sa susunod na antas. Palagi kaming naghahanap upang mapabuti at makuha ang pinakamahusay sa aming koponan.”

“I’m very grateful tot Petro Gazz sa four years we spent there dahil natulungan nila kami to be the coach that we are today,” sabi lamang ni Ricafort. (Lito Oredo)