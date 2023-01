Ponggay Gaston pasilip ng kurbada sa waterfalls

UMANI ng mahigit 42,000 likes ang post ni Pauline “Ponggay” Gaston sa kanyang Instagram account kung saan ay ipinakita nito ang ganda ng hubog ng katawan habang naliligo sa waterfalls.

Pinutakte ng magagandang komento ang mainit na pasilip ng katawan ni 25-year-old Ponggay mula sa kanyang mga tagahanga.

Nakaraan lamang ay nagpasabog si outside hitter Ponggay sa volleyball nation nang tumawid ito ng bakuran sa Chery Tiggo para pumalo sa 2023 Premier Volleyball League Open Conference na magsisimula sa Pebrero.

Kaya posibleng yanigin ulit ni Ponggay, huling naglaro sa Choco Mucho Flying Titans, ang mga volleyball fan kapag naglaro na ito sa Crossovers sa susunod na buwan.

“Welcome to the team, Pauline “Ponggay” Gaston! What a way to start the year off. We look forward to a thrilling journey ahead with you,” komento ng club team sa Facebook. (Elech Dawa)