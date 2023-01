PNP chief, iba pa kinagat resign call ni Abalos

Kinagat ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., at ng iba pang colonel at heneral sa Pambansang Pulisya ang panawagan ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Banjamin “Benhur” Abalos Jr. na maghain ng courtesy resignation dahil sa patuloy na pagkalat ng iligal na droga sa bansa.

“Kami po sa Pambansang Pulisya ay susunod at tatalima kung anuman po ang desisyon ng ating mga political leaders,” pahayag ni PNP Public Information Office (PIO) chief Police Colonel Redrico Maranan, sa panayam ng media kahapon.

Una rito, sinabi ni Abalos na ang panawagang magbitiw ang mga colonel at heneral ay bilang bahagi ng paglilinis ng hanay ng pambansang pulisya dahil aminado ang kalihim na hanggang ngayon ay mayroon pa ring “ninja cops” sa loob ng organisasyon.

“Ano ang sinasabi ko mga kababayan? Mahirap lumaban sa giyera na ultimo ang kakampi mo ang babaril sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan natin ang tiwala ng taumbayan ay lalong magtiwala sa atin kung tayo ay makakatagumpay,” pahayag ni Abalos sa isinagawang press briefing sa Camp Crame nitong Miyerkoles.

“Pagkatapos naming pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na meron mga generals, merong mga coronel na sangkot sa droga at ayon sa recommendation ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako ay umaapela na magsubmit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo pero this is the only way to make a fresh start,” hirit pa ni Abalos.

Isinawalat ng DILG chief na kamakalawa ng gabi ay nakita umano niya ang mga listahan ng mga pulis na sangkot sa ipinagbabawal na gamot subalit itinanggi nitong pangalanan kung sino-sino ang mga ito. (Edwin Balasa)