Pagpapaigting sa seguridad ng mga Pilipino laban sa COVID-19 at iba pang mga banta

Nito lamang po, balita ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 tulad sa bansang China. Dahil dito, maraming bansa na ang naghigpit ng kanilang mga panuntunan pagdating sa border control at monitoring.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, hangad ko na maproteksyunan natin ang ating mga kababayan mula sa panibagong surge ng COVID-19. Kaya naman hinihiling ko mula sa gobyerno na mas paigtingin din ang ating guidelines at monitoring ng travelers mula ibang bansa upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa atin.

Umaapela rin po ako sa ating health authorities, kabilang na ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, na palaging i-review ang kasalukuyang health protocols natin ayon sa pandaigdigang sitwasyon upang masigurong handa tayo sa anumang pagbabanta sa ating kalusugan at kaligtasan.

Ayaw na po nating bumalik pa sa mga naging problema natin noon kung saan napakataas ng bilang ng ating mga kaso at kailangan nating magsara ng borders at ekonomiya. Napakahirap na masayang ang ating pinaghirapan. Malayo na ang narating natin sa ating COVID-19 response at ayaw nating maantala ang ating muling pagbangon.

Natutuwa naman po tayo dahil sinabi ng DOH nitong nakaraang linggo na mas pinapaigting nila ang pagmo-monitor sa mga travelers na pumapasok sa bansa. Nararapapat lamang ito upang maproteksyunan natin ang sambayanang Pilipino.

Samantala, patuloy naman po ako sa pag-apela sa ating mga kababayan na magpabakuna o booster, lalo na kung eligible na sila para rito. Tandaan natin na bakuna lamang ang tanging susi o solusyon para unti-unti na tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay. Kaya naman tulungan natin ang ating bansa na tuluyan nang makabangon mula sa COVID-19 dahil kapag bakunado tayo, mas protektado tayo.

Maliban dito, patuloy pa rin po ang paglilibot ng aking opisina sa buong bansa upang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong at suporta. Noong January 2, nagtungo ako at ang aking team sa Magsaysay, Misamis Oriental para mamahagi ng tulong sa 1,308 nating mga kababayan na nabiktima ng pagbaha roon.

Nagpunta rin po ang aking opisina sa Gingoog City para tumulong sa mga apektado ng baha sa siyudad. Sa sumunod na araw naman, namahagi rin ng tulong ang aking opisina sa mga biktima sa mga bayan sa Salay, Medina, Balingoan, Balingasag, Kinoguitan, Lagonglong, at Binuangan.

Gaya ng COVID-19, nararapapat lamang po na saklolohan din natin ang ating mga kababayan mula sa epekto ng mga natural disasters na nangyayari sa bansa. Hindi ako titigil na isulong ang Department of Disaster Resilience para may isang departamento na talagang tututok bago pa man dumating ang bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad at sakuna. Kaugnay po nito ang isinusulong nating “Mandatory Evacuation Center Act” para sa pagpapatayo ng ligtas at permanenteng evacuation centers sa bawat munisipalidad, lungsod at probinsya. Sa tulong ng aking mga kapwa mambabatas, maisakatuparan sana natin ito ngayong taon.

Maliban sa COVID-19 at natural disasters, marami pa pong ibang mga isyu kung saan nakataya ang seguridad ng mga Pilipino ang dapat nating tutukan. Kamakailan lamang, nagkaaberya sa Ninoy Aquino International Airport kung saan naantala ang operasyon sa airspace ng ating bansa.

Dahil dito, maraming OFWs, travelers, at turista ang naabala. Naniniwala ako na kailangang marinig ng taumbayan ang eksplanasyon mula sa Department of Transportation kung bakit ito nangyari. Ano ba ang talagang nangyari? Meron bang dapat managot? At paano ito maiiwasan?

Marami sa mga kababayan natin ang nagdurusa dahil sa naging aberyang ito. Ang iba sa kanila, kinailangang matulog sa airport dahil na-cancel o na-delay ang kanilang flight. Ang iba, kinailangan pang bumili ng bagong ticket para lamang makalipad sa kanilang destinasyon. Umaapela ako sa Department of Migrant Workers na tutukan din ang kalagayan ng OFWs na apektado dito upang masigurong hindi maantala ang kanilang pagbalik sa trabaho o pag-uwi.

Bilang Vice Chair ng Senate Committee on National Defense, naniniwala rin po ako na may malaking national security implications ang naturang pangyayari. Kaya naman bilang isang senador, handa akong tumulong at sama-sama nating hanapan ng solusyon ito para maproteksyunan ang interes ng bansa at buhay ng bawat Pilipino.

Marami man tayong hinaharap na pagsubok sa pagpasok ng bagong taon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa abot po ng ating makakaya, ako ay magpapatuloy sa paghahatid sa inyo ng serbisyo. Sa pamamagitan ng mga aral na natutunan natin sa nakalipas at ating patuloy na pagmamalasakit sa kapwa, malalampasan din natin ang mga ito tungo sa mas ligtas at komportableng buhay para sa lahat!