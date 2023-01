‘Niloko niyo si Elisse’ McCoy, Mary Joy bugbog sarado sa mga fan

Kaloka lang na nag-trending si McCoy de Leon nang halos kalahating araw. At habang sinusulat ito, trending pa rin ang pangalan niya.

Ang dahilan, galit na galit ang mga fan dahil sa naglabasang photo nila na kasama si Mary Joy Santiago, isang social media influencer.

Cheater, manloloko, babaero nga ang tawag ng mga netizen kay McCoy.

Sa mga photo na naglabasan na mula raw mismo sa Instagram story ni Mary Joy, makikitang magkadikit ang kanilang mga mukha, na sa unang tingin, iisipin mo ngang may relasyon sila.

Actually, hindi naman kilala ng mga tao si Mary Joy, dahil sa rami ba naman ng social media influencer ngayon, hindi mo na sila basta-basta matatandaan, di ba?

Pero dahil sa mga naglabasang mga photo, kaya biglang-bigla ay marami ang na-curious at gusto siyang makilala.

May mga chika nga na parehong kilala nina McCoy at Elisse Joson si Mary Joy.

“Elisse and McCoy were following Mary Joy Santiago. Now Elisse unfollowed her. Disappointed in you McCoy!” sabi sa chika.

Anyway, makikita naman sa IG story ni Mary Joy ang chika na tila sagot, o patama sa mga tao, o tao, na nag-iisip, nag-aakusa ng masama sa kanya.

“Instead of making assumptions about me and what I do how about you just ask.

“So quick to believe things about a person without even knowing them or even simply having a conversation with them.

“You guys are on some childish type of shit and I’m not here for it.”

Anyway, sa Instagram naman ni Elisse, 4 days ago pa ang mga huli niyang post, at kasama ang baby nila ni McCoy.

May mga lumabas din siyang photo na kasama naman niya si Sofia Andres (na natsitsismis ding hiwalay na).

Si McCoy naman ay tahimik pa rin sa isyu, at naka-off din ang comment section ng Instagram niya para hindi makapag-comment ang mga netizen.

Heto naman ang banat ng mga netizen kay McCoy, na talagang inakusahan na nilang cheater, manloloko, at kung ano-ano pa.

“I never expected McCoy and Elisse will be in this position. Men are trash talaga ano? No matter how you try to defend yourself but cheating is a choice and is a mistake. And you can never justify it.

“Not surprise that McCoy cheated. I remember yung FB group na chismosang kapitbahay back in 2020, and there’s a blind item about him cheating. Nakaka-miss yung grupo na yon for real.”

“So McCoy cheated again! Once a cheater will always be a cheater nga naman.”

“Pang-2nd nang nag-cheat ni McCoy. So may dahilan nga naman ang mama ni Elisse bakit hindi talaga niya bet si McCoy. Hay naku, maputulan sana ng kaligayahan ang mga manloloko.

“This is not the first time na nag-cheat si McCoy. Ang mali lang ni Elisse she still believed him still.”

“What iniwan ni McCoy si Elisse dahil kay Mary Joy Santiago? Wow, ha!”

“Grabe ka McCoy, bad na nga ang acting mo, bad pa ang attitude mo.”

“Cheater pala talaga si koya McCoy. Kaya pala break na sila ni Ellisse.”

“Grabe si McCoy, mas maganda pa si Elisse sa kabit mo.”

Well, abang-abang na lang tayo sa statement naman ni McCoy. Aba, deserve naman niyang ipagtanggol ang sarili niya.

Hindi naman porke lalake, na inakusahang cheater, wala nang karapatang magbigay ng side niya.

At abangan na lang natin kung cheater ba talaga, ha! Baka naman nauna lang ang reaksyon o galit ng mga tao, kesa sa kung ano ang totoo. (Rb Sermino)