Nick Cannon walang plano sa 12 na anak

Bago sumapit ang 2022, sinilang ang pang-isang dosenang anak ng The Masked Singer host na si Nick Cannon.

Ang kanyang 12th child ay pangalawang anak niya sa girlfriend na si Alyssa Scott. Noong December 2021, pumanaw ang anak nilang si Zen na five months old pa lang. Nabigyan daw agad ng kapalit ang namatay nilang anak.

Post ni Scott sa Instagram: “Our lives are forever changed Zen is in every breath I take. I know his spirit was with us in the room that morning. I will remember the sound of her crying out with her first breath and feeling her heartbeat against mine. My sweet girl, I got my surprise!! We love you Halo Marie Cannon!”

Kasama sa isang dosenang anak ni Cannon ang twins niyang sina Moroccan and Monroe from ex-wife Mariah Carey.

Nang tanungin si Cannon kung ano ang plano niya sa isang dosenang anak niya? Sagot niya ay: “Clearly, I don’t have a plan. Honestly man, it’s just so much joy and elation that I have, the family that I have, and I embrace it. I love it, and I don’t have a plan. That should have been clear from the jump.”

May nag-suggest kay Cannon na magpa-vasectomy na ito para hindi na madagdagan pa ang mga anak niya,

Sagot ni Cannon: “Is that what you want me to get? It’s my body, my choice.”

Mukhang may balak pa si Cannon na dagdagan pa ang isang dosenang anak niya! (Ruel Mendoza)