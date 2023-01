Naispatan sa La Union: Charlie tinawag na tanga, aanakan lang daw ni Carlo

‘Carlo Aquino is in the house!’

‘Yan ang proud na proud na post/announcement ng ‘Halo Halo de iLoko La Union’.

“It’s nice to see you again!” sabi pa nila.

Meaning, madalas na ngang nagpupunta roon si Carlo.

Pero ang nakapagpaingay sa pagpunta ni Carlo sa naturang restoran sa La Union ay ang kasama niya, si Charlie Dizon.

Pero, hindi lang naman sila ang magkasama, dahil ka-join din nila ang parents ni Carlo, at dalawa pang lalake. So, bale anim silang magkakasama.

At siyempre, may photo op kina Carlo at Charlie, dahil mga artista nga sila. Ganun naman ang kadalasang eksena sa mga restoran sa probinsiya, o kahit sa Maynila, na kapag bumisita ang mga artista, pini-picture-an talaga, para sabihin na nagpunta sila roon.

At proud na proud naman sina Carlo at Charlie na nagpaunlak siyempre.

Anyway, hindi naman ito ang first time na naispatan na magkasama sina Carlo at Charlie. Siyempre, nauna na sa isang dinner na kasama ang mga kaibigan ni Charlie, na kung saan ay nagsimula ngang uminit ang usapan na kesyo magdyowa na sila.

Sa mga photo kasi na naglabasan ay makikitang magkadikit ang dalawa, na ang mga kamay ni Charlie ay nakapatong sa hita ni Carlo, at si Carlo ay ganun din kay Charlie.

At tila tanggap naman ng mga kaibigan nila kung ano ang meron sila. Kahit ang mga kapwa nila artista ay tila kinikilig pa sa kanilang dalawa, ha!

Pero siyempre, hindi natutuwa ang mga netizen, lalo na nga at alam naman natin na may anak na si Carlo kay Trina Candaza, na recently ay tila nagpasabog, at pinatamaan ang isang taong nang-iwan daw sa kanila, na nangakong poprotektahan sila.

Kahit nga sabihing matagal na silang hiwalay, hindi pa rin basta-basta matatanggap ng mga netizen, na hayun si lalake, may bago na namang kinakalantari, ‘di ba?

Kaya naman todo warning sila kay Charlie na…

“Charlie must stay away from Carlo!”

“Maryosep 11 years gap. May anak na sa iba. At kung ilang babae na naging dyowa niya. Summa cum laude ‘yan sa pambobola at pagpapaikot ng mga babae. Charlie takbo bilis takbo. Yung mga kumukunsinti sa’yo diyan eh hindi mo talagang mga kaibigan. You started well and have a long career ahead of you. Wag ka magpauto.”

“Gurl tito mo na ‘yan si Carlo. Hiniwalayan niya asawa niya so please it’s a no!”

“Charlie tropahin mo lang si Carlo please. Huwag mo siyang dyodyowain.”

“Ang shunga mo girl pumatol ka pa diyan eh playboy, tsk.”

“Sana si Carlo na lang ang lumayo if ever the rumors are true. Maawa ka naman diyan sa bata. She has a bright future ahead of her. Don’t mess with her please.”

“Naku aanakan ka lang ni Carlo.”

“Charlie please red flag na `yan si Carlo. Cheater `yan! Nangongolekta yan ng panganay.”

At siyempre, hindi nagpatalo ang mga fan ni Carlo. Niresbakan nila ang mga nagsasabing parang tito na lang ni Charlie ang idolo nila.

Giit nila, mas mukhang tito, tita pa ang mga nagsasabing mukhang matanda na si Carlo. Sey pa nila, matagal na itong hiwalay kay Trina, at wala pa si Charlie noong mga panahong `yon.

Anyway, may proyekto nga sina Carlo at Charlie, ang ‘Love on a Budget’ na inanunsiyo nga ng Kapamilya channel. (Rb Sermino)