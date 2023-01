Nag-propose na? Kim naiyak sa mensahe ni Xian

May paandar na napaka-sweet at touching message ni Xian Lim para sa kanyang girlfriend na si Kim Chiu.

Sa Switzerland magkasamang sinalubong nina Xian at Kim ang taong 2023 at obviously, mukhang mas naging bonded at in-love pa sila sa recent travel nilang ito.

Mukhang malaking tulong ang snow weather ngayon sa Switzerland, huh! Though, kung naghihintay ang mga KimXi fans kung may naganap na kayang proposal, bukod-tanging ang dalawa lang ang nakakaalam.

Since sa caption ni Xian, wala naman itong nabanggit but instead, ang wish nito na more travels pa para sa kanilang dalawa.

Sabi ni Xian, “Before this trip ends, huge shout out to my love, travel partner, bestfriend at lahat lahat na @chinitaprincess. This trip was a blast and I had a wonderful time spending every second with you…

“Times may get rough and we may get lost along our journey but it’s finding our way together that matters most. It’s pretty cool how after so many years, we still learn and discover new things about each other.

“To visiting more countries and to traveling the world with you.”

Naiyak naman daw si Kim sa message na ito ni Xian at nag-reply na, “Too sweet! Kaya pala ayaw mo ipakita habang inedit mo. I cried.”

Rica kinontra mga mamahaling bag, sapatos

Binabatikos si Rica Peralejo ng ilang netizens, particular na ang mga mahihilig sa mga luxury brand. Nagpahayag kasi si Rica ng kanyang saloobin tungkol dito.

Ayon kay Rica, “So many reacted to my take on luxury items. I have said this before: The heart of luxury items is to make everyone feel that only a handful can have them. It thrives on making us feel either special at the expense of others feeling lack.

“That is the truth behind these brands. They build their brands to make the social inequalities more pronounced and enhance the envy in people’s hearts.”

Naniniwala naman daw siya na de-kalidad talaga ang mga luxury brand pero sey rin niya, “But so are many other things but never price and market themselves as only-us-few-can-have-it.”

Sabi rin niya sa kanyang IG stories, “Pasensya na lang if may tamaan. Hindi niyo naman kailangang maniwala sa akin. Sabi ko nga, madami akong sinasabi, pwede kayong hindi makinig, If you believe otherwise, sure, this is my position, that is yours, no need to fight.”

Sinabi rin niya na meron daw talagang iba na naniniwala sa value ng mga luxury items, pero siya ay hindi raw talaga.

Sey pa niya, “I would sooner invest in real estate than stuff that are only expensive because of a name.”

Direct to the point talaga ang mga naging pahayag ni Rica. Pero sabi nga niya, hindi naman niya pinipilit na sumang-ayon o maniwala sa kanya ang lahat. To each his own pa rin. So meaning, no need na i-bash o i-crucify siya ng iba na kasalungat ng kanyang paniniwala.