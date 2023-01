Masarap pakinggan nguni’t may linaw ba?

Kagaya ng nakasanayan, nagbigay ang pangulo ng kanyang mensahe para sa bagong taon. Isinalin ko ito sa wikang Filipino:

“Kasama ko ang buong bansa na may pag-asa at optimismo sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Sa ating pagninilay-nilay sa mga kaganapan ng nakaraang taon, umaasa ako na tayo ay makakukuha ng lakas at inspirasyon mula sa tunay na nagbubuklod sa atin—ang ating tunay na pagmamahal sa ating kapwa Filipino at sa ating bansa. Ito ang esensya ng ating panawagan para sa pagkakaisa at udyok para sa ating patuloy na paanyaya na magtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin bilang isang bayan.

Sa ganitong pag-unawa na kailangan natin, ngayon higit kailanman, na isama ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa.

Sama-sama, sumulong tayo nang buong lakas tungo sa ating layunin na mabigyan ng mas magandang buhay ang bawat pamilyang Filipino. Tiwala ako na, sa pamamagitan ng pagsasama-sama, malalagpasan natin at mananaig tayo sa lahat ng hamon at madadala ang ating bansa sa mas mataas na antas.

Sa ating pasulong na pagtingin sa isang mabunga at may pag-asa na bagong taon, manatili tayong matatag at nagkakaisa gaya ng dati habang hinihiling natin ang patuloy na patnubay ng Poong Maykapal sa ating paglalakbay tungo sa mas maganda, maliwanag, at mas maunlad na kinabukasan para sa ating bansa.”

Matatandaan na nakuha niya ang pagkapangulo sab isa ng mensahe niya nuong kampanya hinggil sa pagkakaisa. Madaling kinagat ng mga botante ito sapagka’t ito ay isang bagay na sa tingin ng marami ay wala sa ating bayan.

Kung susuriin natin ang mensahe, puno ito ng pagiging positibo para sa bagong taon. Walang maaring magsabi na mali ito. Bagama’t lahat ay sasang-ayon sa ganitong pananalita, mayroon namang nagsasabi na nalalabuan sila sa ano ang talagang gustong mangyari ng pangulo. Anila, ano ba ang kailangan naming gawin para makatugon sa panawagan ng pangulo? Saan ba nakikita ng pangulo ang pagkakawatak-watak ng bayan na walang humpany ang kangyang panawagan para sa pagkakaisa?

Kung ang ibig sabihin ng pangulo hinggil sa pagkakaisa ay ang walang pag-iimbot o pasubali na pagsunod sa pamahalaan, tila mahirap ang pangarap ng pangulo na ito. Sa tingin ko, walang administrasyon ang magsasabi ng ganito. Dapat tandaan na tayo ay nasa demokrasya at ang isang masiglang pagpapalitan ng opinyon ay hindi lamang maganda kundi pangangailangan para sa patuloy na pag-iral ng demokrasya sa ating bansa.

Ang mensahe ng pangulo ay sumasang-ayon sa kanyang kampanya ng pagkakaisa. Nguni’t kagaya ng salitang pagkakaisa na masarap pakinggan nguni’t malabo ang pakahulugan, tila ganuon din ang mga naririnig natin mula sa pamahalaan at sa mga programa nito. Masarap din marinig ang mga salitang pag-asa, optimismo, inspirasyon, magtulungan, at iba pa. Sabi nga ng aking dating boss na nagsilbi sa gobyerno—maski sino kayang sabihin ang mga naririnig natin sa mga opisyal ngayon. May positibo bang nangyayari o pinapasarap lang tayo?

Sinasabi ng mga eksperto na mataas ang tsansa na magiging mahirap ang taong ito para sa ekonomiya. Mga ilang buwan na rin naman nating nararamdaman. Sang-ayon naman lahat sa pagkakaisa kung ito talaga ay magpapabuti sa atin at sa bayan. Ang tanong nga lang, anong gagawin at paano ito mangyayari?