Lovi ala-FPJ sa putukan

Ilang kembot pa ay ilalabas na ni Lovi Poe ang namana niyang husay sa nayamapang ama, ang King of Philippine Movies na si FPJ o Fernando Poe, Jr.

Sunud-sunod ang training ni Lovi sa baril kung saan masisilip sa Instagram ang pag-asinta, paghawak, pagpapaputok ng de-kalibreng rifle.

Walang binanggit na kung para saan ang training. Pero sa tingin ng marami ay para `yon sa bagong serye nila ni Coco Martin, ang “Batang Quiapo”.

Pero may nagsasabi rin na baka trip lang ni Lovi na mag-aral magpaputok.

Makikita kasi sa post na kasama niya ang pamangkin na si Brian, anak ni Senadora Grace Poe.

Ayon kay Lovi, tinuturuan siya ni Brian sa gun-firing.

“When nephew teaches tita how to be a badass. Our last pic though. Go Poe! @heyitsbrianpoe!” sabi ni Lovi. (Rey Pumaloy)