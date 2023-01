Karera sa Metro Turf Biyernes magbabalik

PAGKATAPOS ng karera kahapon ay bukas, (Biyernes) na ang susunod na racing schedule sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Sa anunsyo ng Philippine Racing Commission (Philracom) na naka-post sa programa ng karera, Enero 6 na ang susunod na bakbakan sa pista habang ang deklarasyon ng pagsali ay kahapon tinanggap.

Ngayong araw ang bolahan at malalaman kung ilang races ang magagawa, dedepende ito sa mga nagsaad ng pagsali.

“Added P2,500 pot money for all win betting event in all races, subject to tax,” anunsyo ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) management.

Samantla, siyam na karera ang inilarga kahapon ng MMTCI kaya naging masaya ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)