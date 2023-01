Jerrick Balanza, coach Aldin Ayo may reunion

NAGANAP ang inaasam na muling makasama ni Jerrick Balanza ang college mentor na si Aldin Ayo.

Ito ay matapos makumpleto ang ikalawang trade sa PBA ilang araw ang lumipas sa Bagong Taon sa pagpadala ng FiberXers kay Allyn Bulanadi sa NorthPort para kay Balanza na matatandaang naglaro para kay Ayo sa Letran sa NCAA.

Ang deal ay inaprubahan ng PBA office nitong Miyerkoles.

Ito ang pangalawang trade ng FiberXers sa loob ng dalawang araw matapos palayain sina Mike Digregorio, RK Ilagan at Tyrus Hill sa Blackwater para sa big man na si Barkley Ebona at isang first round pick sa 48th season draft.

Matagal nang inaasahan ang trade dahil hinahabol ni Ayo ang serbisyo ni Balanza.

Ang FiberXers ay unang nagsimula ng usapan sa Batang Pier noong Setyembre sa pamamagitan ng pag-aalok kay Bulanadi at Hill para kina Balanza at Kevin Ferrer.

Gayunman, nag-alinlangan ang NorthPort na kunin ang alok dahil si Balanza ay naging pangunahing manlalaro ni coach Pido Jarencio.

Apat na buwan pagkatapos ay nakumpleto ang trade na nagtulak kay Balanza, na nanalo ng NCAA championship sa kanyang rookie season sa Letran, sa paglalaro muli para kay Ayo. (Lito Oredo)