Jerom Lastimosa tatapusin kurso sa Adamson University

ISANG taon pa para kay Jerom!

Ito ang naging kasagutan ni Adamson University (AdU) Soaring Falcons top-gunner Jerom Lastimosa sa mga katanungan kung mananatili ito sa pamantasan.

Isasagad ng 24-anyos mula Dumaguete City ang kanyang huling taong karera sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) upang matulungan ang San Marcelino-based squad na matupad ang pangarap na makatuntong sa finals.

Napagdesisyunan ni Lastimosa na tapusin ang kanyang kursong Sports Management kasunod ng paglipat nito galing Asian College-Dumaguete noong 2016.

Mas mahalaga umano sa kanya ang makukuha ng diploma kumpara sa sweldo na kaya naman niyang kitain balang araw.

Nabitbit ng 5-foot-11 combo guard ang Adamson patungo sa Final Four sa nagdaang 85th season ng UAAP men’s basketball tournament kung saan pumoste ito ng 15.0 puntos kada laro kasama ang 4.1 rebounds, 3.6 assists at 1.12 steals.

Kahit may inindang injury sa paa si Lastimosa sa kasagsagan ng second round ng eliminasyon, nagawa pa rin nitong makabalik para sa koponan upang talunin ang De La Salle University (DLSU) Green Archers sa playoffs at kaharapin ang Ateneo Blue Eagles, na kinalaunay naging kampeon nang talunin ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa winner-take-all Game 3 finals.

Sa kanyang pagbabalik sa injury, ibinuslo nito ang importanteng free throws kontra sa UE Red Warriors, bumitaw ng 23 puntos laban sa Far Eastern University Tamaraws, ipinukol ang game-winning tres laban sa National University Bulldogs at nagtapos ng 22 points at anim na assists sa pagdispatsa sa La Salle.

Nagawa pang dalhin ni Lastimosa sa kanyang rookie season ang Adamson sa ikalawang pwesto sa pagtatapos ng elimination round, subalit sinibak ng UP Fighting Maroons, habang kinapos sila sa season 82 at 84.

Nauna ng inihayag ni Adamson head coach Nash Racela na mananatiling solido ang kanilang koponan sa susunod na season 86 dahil walang gagraduate na manlalaro. Subalit tulad ng pinag-iisipan ni Lastimosa, magdedepende ito sa kanyang desisyon kung mananatili o hindi sa koponan lalo pa’t inalok na ito ng ilang clubs ng Korean Basketball League. (Gerard Arce)