Jennifer Nierva pinasaringan BF na sumisimple sa ibang chicks

PINAGKAKAGULUHAN sa social media ang misteryosong mga pasaring at mensahe ni National University (NU) Lady Bulldogs star libero Jennifer Nierva kasunod ng mga alegasyong niloko umano siya ng kasintahan na professional E-Sports player na si Tristan “Yawi” Cabrera ng RRQ-ECHO na sumasabak sa Mobile Legends: Bang Bang.

Ilang beses naglabas ng kanyang mensahe sa social media ang 23-anyos na volleyball star, na tinulungan magkampeon ang Lady Bulldogs matapos ang 65-taon sa nagdaang 84th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Inilabas ni Nierva sa kanyang Twitter account ang mga katagang “Let go and let God” at “Numb” na ayon sa ilang mga report ay dahilan ng pagkakaroon ng masamng timpla sa relasyon nito sa E-Sports player.

Nag-ugat ang naturang isyu sa pagpapadala umano ng mensahe ni Yawi sa girlfriend ng isa pang E-sports athlete na si Peter “Basic” Bryce Lozano na si Caro, na hinihingi ang address umano nito, dahilan para ilabas sa publiko ni Lozano ang mga mensahe nito kausap ang kanyang kasintahan.

Sinubukang tawagan ni Yawi si Caro sa telepono, subalit hindi ito sumagot. Dito na naglabas ng mensahe si Yawi na nagsimulang maging ‘trending’ sa social media.

“NVM (never mind). For me, you will be a friend of common friends. You are ekiz. For Filipino, you are “x” to me. You love basic and good luck with that,” pahayag ni Yawi. “GGWP (Good Game, Well Played) Lakas niyo boys! ‘Di kayo Ekiz sa akin.”

Tila lalo pang hindi natuwa rito si Nierva nang sinunggaban nito ng kasunod na tweet sa social media na, “The Audacity! Nagawa mo pang mag joke ah!” na huli niyang komento sa naturang isyu nitong Martes. (Gerard Arce)