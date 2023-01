Janelle Mae Frayna 24th place sa World Blitz Championship

NAGWAGI ang unang Woman Grandmaster (WGM) ng bansa na si Janelle Mae Frayna sa 17th at final round upang tumapos sa 24th place ng 2022 World Blitz Championship na ginanap sa Almaty, Kazakhstan kamakailan.

Napalaban si 25-year-old Frayna sa event na sinalihan ng 99 matitigas na woodpushers mula sa 46 bansa kaya naman malaking karangalan ang naiuwi ng three-time Philippines women chess champion.

Kinalos ni Frayna si International Master/WGM Leya Garifullina ng Russia upang irehistro ang 10 points mula sa 8 wins, 4 draws at 5 losses.

“I am looking forward for a better chess tournaments for year 2023, that I may continue my chess dream and journey which was stalled for a moment by COVID,” saad ni Frayna.

Nakalaban ni Frayna ang top seed na si GM Kateryna Lagno ng Russia, (ELO 2522) sa 11th round kung saan ay lamang siya sa posisyon pero nabigo itong makuha ang panalo.

Ang kampanya ni Frayna ay suportado ng Philippine Sports Commission at ng National Chess Federation of the Philippines sa pamumuno ni Hon. Prospero A. Pichay Jr. (Elech Dawa)