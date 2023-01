Jace Roque pagod nang umiyak

Sobrang excited si Jace Roque na magtrabaho ngayong 2023. Ngayon pa lang ay pinaghahandaan na niya ang kanyang album na iri-release.

Pero sa ngayon, ang mini-album muna niyang ‘Inferno’ ang pinu-promote niya. Apat na kanta na punong-puno ng hugot ang ‘Inferno’ kaya marami raw ang nakaka-relate.

Anyway, ang apat na kanta nga ay ang ‘Hindi Para Sa’yo’ na inspired daw sa relationship na hindi karapat-dapat sa pagmamahal niya. Kasunod ang kantang ‘Be Someone’ na tungkol sa career niya na hindi siya puwedeng diktahan kung sino siya.

Then, ang ‘Trust’ na tungkol naman sa third party na na-experience niya. At siyempre ang ‘Back in the Beginning’ na tungkol sa mga magulang niya, na mas naiintindihan na raw ngayon kung ano ang nararamdaman niya.

Sabi ni Jace, marami talaga ang naka-relate sa mga kanta niya.

“Relatable talaga sa kanila ang mga kanta ko, na normal na pinagdadaanan ng mga tao. Sinasabi nila na naiyak sila sa kanta ko. Kasi eksakto raw sa nararamdaman nila. Na-trigger rin sila, na ganun din ang pinagdadaanan nila,” sabi ni Jace.

Sa apat na kanta, ang ‘Trust’ daw ang favorite niya.

“Pinakamahirap siyang isulat. Kasi fresh pa ang nangyari noong isulat ko. Sa recording nga umiiyak ako.

“Pero ‘yun ang kantang tumulong sa akin na makapag move forward ako. ‘Yun din ang dahilan kung bakit ako na-nominate sa ibang mga award giving bodies.

“Ang ganda ng bunga ng journey ko dahil sa kantang `yon,” sabi ni Jace.

Dahil nga sa ‘Trust’ ay nakadalo siya sa Awit Awards.

“Memorable sa akin ang Awit Awards dahil nominated nga ako. Noon napapanood ko lang siya sa TV. Pinapangarap ko lang siya, na sana makasama ako.

“Eh, nangyari nga at nakatabi ko pa ang mga idol ko like si KZ Tandingan. In-enjoy ko talaga ang moment na `yon. Career highlight ko talaga ang Awit Awards,” pahayag ni Jace.

Para kay Jace, malaking tagumpay ang nangyari sa kanya sa 2022.

“Ang 2022 hindi ko ini expect na magiging ganito, ang gusto ko lang noon ay bumalik sa showbiz, pero ang dami kong na-achieve. Sobrang blessing siya.

“Kasabay ng paghi-heal ko, dahil sa mga traumatic experience ko, medyo nawala na ang mga yon, at feeling ko nasa career peak ako ngayon. Very blessed ako ngayon.

“Kung ide-describe ko ang 2022, healing talaga. Kumbaga, happy na ulit ako. Hindi na ako broken!” sabi ni Jace, na pangiti-ngiti na nga ngayon.

Paano ba ang naging proseso ng paghi-heal niya?

“Bigla na lang, parang pagod na akong umiyak. Alam mo ang feeling na gusto mong umiyak pero wala nang tumutulo na luha. Pagod na akong magalit sa mga taong nanakit sa akin.

“So ang ginawa ko, pinatawad ko ang sarili ko. Pinatawad ko rin ang mga taong nanakit sa akin.

“Then, self discovery, self improvement. Kaya masaya na ako ngayon,” sabi na lang ni Jace. (Dondon Sermino)