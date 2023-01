Humarabas ng career-high 55 puntos: Giannis Antetokounmpo pinagpag masakit na tuhod

BUMALIK mula isang larong pagliban si Giannis Antetokounmpo at nagsalansan ng career-high 55 points para ihatid ang Milwaukee sa resbak na 123-113 win kontra dumayong Washington nitong Martes sa Fiserv Forum.

Iniupo si Antetokounmpo sa 118-95 loss ng Bucks sa Wizards noong Linggo dahil sa nananakit na kaliwang tuhod.

Sa rematch, 20 of 33 mula sa field si Giannis at may sahog pang 10 rebounds, 7 assists.

Umayuda ng 21 points, 12 rebounds at 6 blocks si Brook Lopez, may 17 markers at 13 boards off the bench si Bobby Portis.

Unang player ng Bucks si Antetokounmpo na umiskor ng 40 o higit pa sa tatlong sunod na laro pagkatapos nina Flynn Robinson (1969) at Kareem Abdul-Jabbar (Feb. 1972).

Sina Antetokounmpo, Elgin Baylor (1961), Wilt Chamberlain (1963) at Russell Westbrook (2016) ang tanging players na nagsumite ng at least 40-10-5 sa three straight games.

Ang dating career-high ng Greek Freak ay 52 points kontra 76ers noong March 17, 2019.

Umiskor ng 22 si Kristaps Porzingis, dinagdagan ng 20 ni Kyle Kuzma sa Wizards. (Vladi Eduarte)