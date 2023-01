Heart, mga anak ni Chiz todo bonding sa Japan

Tuwang-tuwa ang mga fan sa mga Instagram post ni Heart Evangelista, na kasama ang kambal na anak ni Sen. Chiz Escudero.

Hindi lang ako sure kung kasama rin si Chiz, dahil hindi nga siya nakikita sa mga photo.

Pero ang sigurado, kasama talaga ni Heart ang kambal. May mga photo si Heart na kasama niya ang babaeng anak ni Chiz. May mga photo rin na kinunan naman niya ang anak na lalake. Siyempre, may photo rin na magkasama ang dalawang bata habang naglalakad.

“My favorite part,” sabi ni Heart sa post niya na ang tinutukoy ay bonding nila sa pagkain.

Heto nga ang chika ng mga fan:

world_of_kulit, “Not a fan, but I am happy to see her with her better half’s children.”

norhanielm, “The Marites in me is soo happy to see this family bonding.”

tinetintinetin, “ang gwapo na ni chinoooooo parang nagiging kamukha nya si ate heart sa pagiging chinito.”

myeen1, “enjoy your moments with ur kambal.”

lovelotsapple, “Your children are taller than you na!”

behilarious, “Enjoy with your family Heart!!!”

cherellla18, “That’s good family 👪 ❤️ bonding happy for you guys.”

its_lhana, “Kakatuwa tingnan ang kambal.”

golden_fleur, “Happy to see you bonding with your better half’s children. They are adorable.”

Oh, di ba? Happy ang mga marites! (Rb Sermino)