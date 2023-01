Ginang nag-picture na patay para takbuhan utang

Marami ka rin bang utang?

Ganyan din ang ganap ng isang ginang sa Indonesia kaya naman may naisip siyang pakulo para makatakas dito.

Siya si Liza Dewi Pramita na napag-alamang may dinadalang pagkakautang na 4.2 milyong Indonesian Rupiah o halos P15,000 kay Maya Gunawan na ilang beses na niyang hiningian ng palugit upang makabayad.

Dahil walang sapat na pera para ipambayad si Liza, naisipan niyang magpanggap na lamang na patay. Umaasa na baka palipasin na lamang ito ni Maya.

Nang matapos ang huling palugit na ibinigay ni Maya ay laking gulat niya matapos tumambad sa kaniya sa Facebook ang post ng anak ni Liza na nagsasabing namaalam na ang kanilang ina.

Ayon sa naturang post, namatay umano si Liza dahil sa isang vehicular accident sa isang tulay sa kanilang lugar. Kalakip nito ang larawan ng kanyang ina na may bulak pa sa ilong at mga medical staff na tulak-tulak ang stretcher na may nakatalukbong na puting kumot.

Wala namang ibang naramdaman si Maya kundi awa at lungkot. Subalit nang malaman niya na sa malayong lugar ito balak na ilibing ay doon nagsimula ang kanyang hinala. Pagkaraan ay natuklasan niya rin na ang picture na pinost ng junakis ni Liza ay kinuha lang pala sa internet!

Bukod dito, ‘di na rin napigilan ni Maya na mag-inquire at magtanong sa kapulisan hinggil sa aksidenteng nangyari pero napag-alaman niya na wala naman pala umanong aksidente nangyayari sa lugar na iyon.

Agad na kinompronta ni Maya ang anak ni Liza sa ginawa nito. Kalaunan ay napaamin niya ito at sinabing napilitan lang umano siya dahil ito’y utos lamang ng kanyang ina.

Nadiskubre niya na gawa-gawa lang pala ang lahat ng post at buhay-buhay ang ina nito.

Sa kasalukuyan, ay ‘di pa rin nagre-report sa pulis si Maya sapagkat naghihintay pa rin siya na magbayad sa kanya ng utang ang ginang. (Moises Caleon)