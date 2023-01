Francis Grey magpasabog sa hubaran

Sa dami ng mga naglipanang talent search sa panahon ngayon halos pwede mo nang maikutan lahat ng network merong mga patimpalak para sa pagalingan sumayaw, kantahan, aktingan at meron din ikinukulong ka lamang sa loob ng bahay ng isang daang araw at paglabas mo mag- uuwi ka lang naman ng P1 million, hindi lang yan dahil meron din contest ng pagandahan at higit sa lahat papogian.

Eat Bulaga dyan nakilala ang Mr. Pogi na si Francis Grey nagmula sa probinsiya ng Samar, laking Maynila at nag-aral sa San Beda University sa kursong AB Communication.

Taong 2019 sumali sa Mr. San Beda si Francis at nanalo bilang 2nd runner up at sa nasabing patimpalak nga siya na-discover at naimbitahan na lumahok sa Mr. Pogi ng Eat Bulaga sa Kapuso Network.

Sa aming pag-uusap naikwento sa akin ni Francis na nung time na sumali siya sa Mr. Pogi ay hindi niya alam na kailangan pala mag-showcase ng talent.

“Yung manager po kasi ng Mr. San Beda nag-message po sakin na sumali po ako sa Mr. Pogi so ayun sabi ko wala naman ako hilig sa ganyan ‘di ako marunong sumayaw, kumanta ganun tas parang ‘di ko alam ang gagawin ko” saad ni Francis.

Paghahayag pa ni Francis wala talaga siyang balak na mag-artista dahil nang tanungin ko siya kung ano ang naghikayat sa kanya na pasukin ang industriya ng showbiz aniya ay: “Actually parang wala lang ako magawa nun so sabi ko sige nga try ko mag-audition yun lang talaga yung rason kasi hindi ako handa ‘di ko alam na kailangan pala ng Mr. Pogi ng ganitong province di ko alam na kailangan may ka look-a-like, nung audition ko lang nalaman kaya di ako handa”.

Habang lumalalim ang aming chikahan tinanong ko si Mr. Pogi kung meron ba siyang showbiz crush pero sad to say taken na si Francis kaya wala na siyang ibang hinahangaan pa na ibang babae (Pak! Sana ol charotera LOL!).

Nang amin naman pag-usapan sakaling may mag-offer sa kanya ng project at tanungin siya kung anong genre ang gusto niyang gawin saad lang ni Francis.

“Gustong-gusto ko kasi yung role na parang baliw ako pero at the same time gusto ko rin gumawa ng horror movie talaga”.

Follow up question ko naman dahil na itsika niya sa akin na may abs na daw siya kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na tanungin siya kung kaya ba niya gumawa ng sexy film at ano-ano ba ang mga kaya nitong ipakita.

“Kaya naman po as long as ma-explain sa akin ng director kung bakit kailangan ‘yun sa eksena at kung bakit kailangan gawin so why not po diba” humahalakhak na sagot ni Francis.