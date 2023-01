Filipina-Japanese karateka Junna Tsukii sisipa sa Egypt

NAKATAKDANG simulan ni 2022 Birmingham World Games karateka gold medalist Junna Tsukii ang kanyang misyon sa 2023 sa pagsabak sa Karate-1 Premier League sa Enero 27-29 sa Cairo International Stadium sa Egypt.

Uumpisahan ng 31-anyos na Filipina-Japanese ang kanyang kampanya ngayong taon na nasa ikatlong pwesto sa World rankings na may naitalang 3037.50 puntos sa likod nina World No. 1 Yorgelis Salazar ng Venezuela na may 5482.50 puntos at Turkish karateka Serap Ozcelik Arapoglu na may 5032.50.

“My journey this year starts with the 3rd place in the world ranking. The tournament starts with the Premier League in Egypt from 27-29 this month, so I’ll give it my all to get off to a good start,” pahayag ni Tsukii sa kanyang social media account.

Bukod sa pagsabak sa iba’t ibang kumpetisyon, inaasahan pa ring pagbibidahan ni Tsukii kasama si 2021 Almaty Asian Championships silver medalist Jamie Christine Lim ang ipapadalang apat na women’s karateka sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa susunod na taon. (Gerard Arce)