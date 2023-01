EJ Obiena, national squad sasagupa sa Asian Indoor

PANGUNGUNAHAN ni Ernest John ‘EJ’ Obiena ang star-studded na 17-kataong Team Pilipinas na sasabak sa Asian Indoor Athletics Championships na gaganapin sa Pebrero 10 hanggang 12 sa Nur Sultan, Kazakhstan.

Si Obiena, na nanalo ng pole vault bronze medal sa World Championships noong Setyembre at may bagong Asian record na 5.94 meters, ay sisimulan ang kanyang bagong season kung saan asam nitong mangibabaw sa kanyang mga karibal sa paghahanda para sa 32nd Cambodia Southeast Asian Games at 19th Asian Games sa China.

Ang iba pang kasama sa delegasyon at umaasam na makapagwagi ng medalya ay sina Olympian sprinters Eric Cray at Kristina Knott, SEA Games shot put champion William Morrison gayundin si Natalie Uy sa women’s pole vault, at Janry Ubas sa long jump.

Asam din magtala ng kanilang personal best sina Leonard Grospe (high Jump), Mark Harry Diones (triple jump), Mariano Masano (800m), John Cabang, Jelly Paragile, at Melissa Escoton (60m hurdles), Sarah Dequinan at Alexei Caimoso (pentathlon), Hokett Delos Santos (pole vault), Michael del Prado at Edwin Giron (4 x400m relay).

Sinabi ni Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) secretary general Edward Kho na ang pangunahing layunin ng Filipino tracksters ay itala ang pinakamahusay sa Asya upang i-level up ang kanilang paghahanda para sa 32nd SEA Games sa Cambodia, Hangzhou Asian Games at sa 2024 Olympic Qualifiers. (Lito Oredo)