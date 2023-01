Deniece hinirit balik-selda kay Vhong

Muling kinalampag ng kampo ng modelong si Deniece Cornejo ang korte para hilingin ang agarang pagbalik sa kulungan ng comedian-TV host na si Ferdinand ‘Vhong’ Navarro at pag-inhibit sa kaso ng hukom na pumayag dito na makapagpiyansa para makalaya.

Sa motion for consideration with motion to inhibit na inihain ni Atty. Howard Calleja, abogado ni Cornejo, hiniling nila kay Taguig City Regional Trial Court (RTC) Branch 69 Judge Loralie Datahan na baligtarin ang desisyon nito na pagpayag sa ‘It’s Showtime’ host na makapagpiyansa at pagpigil sa pagdinig sa kasong panggagahasa na isinampa ng modelo laban sa huli.

Iginiit ng kampo ng modelo na dapat manatili sa kulungan si Navarro dahil sa panggagahasa nito sa kanya noong Enero 17, 2014 sa kanyang condominium unit sa Taguig. Nakalabas si Navarro sa Taguig City Male Dormitory noong Disyembre 6 matapos magpiyansa ng P1 milyon noong Disyembre 5.

Iginiit ng kampo ni Cornejo na sa kabila ng mga nagawang procedural violation ng panig ni Navarro, pinayagan pa rin ito ng korte na makalaya.

“With all due respect, and given how this Honorable Court has disposed of the case despite the otherwise clear pronouncements in law and jurisprudence on the issues surrounding this case, the private complainant is of the clear notion that this Honorable Court is already biased and partial in the handling of the case that she feels justice will not be served,” ani Cornejo.

Umaasa aniya sila na mag-i-inhibit sa kaso si Datahan para muling mai-raffle ang kaso sa ibang korte. (Betchai Julian)