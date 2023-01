Comelec binasura mga inamag na kaso ng overspending

Naglabas ng resolusyon ang Commission on Elections (Comelec) upang ibasura ang higit 1,000 kaso ng overspending na inamag sa poll body.

Ang desisyon ng Comelec ay bilang pagtalima sa hatol ng Supreme Court kung saan guilty ang poll body sa “inordinate delay” sa pagresolba ng mga campaign finance case.

Noon pang Setyembre 2022 nirekomenda ni Marina Norina Tangaro-Casingal, director ng Law Department ng Comelec ang dismissal sa mga inaamag na kaso sa poll body.

Ganap itong pinairal base sa 59-pahinang resolusyon na nilagdaan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia at kinatigan nina Commissioners Socorro B. Inting, Marlon S. Casquejo, Aimee Ferolino at Rey Bulay.

Kabilang sa mga usaping dinismis ay ang 437 overspending cases noong 2010 national and local elections (NLE) at ang 489 kaso noong 2013 NLE na nakabimbim pa ang preliminary investigation at resolution.

Kasama rin sa binasura ang 51 kaso ng overspending noong 2010 at 47 noong 2013 na may nakabinbin pang motion for reconsideration.

Una nang pinaliwanag ni Comelec Chairman Garcia na maaari pa ring i-apela ang mga nasabing kaso. (Mina Navarro)