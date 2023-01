Christine ‘binaboy’ nina Mark, Sid, Arron, Felix

Parang ‘tagabinyag’ ng mga hubadera na ang image nina Mark Anthony Fernandez, Sid Lucero, ha?

Parang nakikipagpaligsahan na sila kina Jay Manalo, Joko Diaz, sa pagpapaliga sa mga Vivamax sexy star.

Katatapos lang romansahin ni Mark si Azi Acosta sa pelikulang ‘Pamasahe’ heto at binalikan na naman niya si Christine Bermas, ha!

Nagkasama ang dalawa sa ‘Scorpio Nights 3’ na kung saan ay grabe talaga ang lampungan nila.

Ganun din si Sid na sunod-sunod ang mga Vivamax bombera na niroromansa, ha!

Pero, heto nga at sinigurado talaga nila na mas nakakaloka, mas mapangahas ang eksena nila sa ‘Night Bird’.

Anyway, ang magpakasaya sa alak at magpakalasing sa tuwa kasama ang mga kaibigan ay ilan sa mga bagay na hindi natin basta-basta nakakalimutan.

Mga pagkakataon na nakakabuhay ng dugo at hinahayaan tayong makalimot sa lahat ng problema, sa lahat ng dapat isipin.

Pero minsan ang mga pagkakataong ding ito ang nagdadala sa atin sa mga desisyong hindi pinag-iisipan at pwede pang magdala sa kapahamakan.

Sa ‘Night Bird’ ay gaganap si Christine bilang si Rachel na isang gabi ay nagpunta sa bar para makipagsaya at mag-unwind kasama ang mga kaibigan.

Makikilala niya ang apat na misteryoso, pero mga gwapong kalalakihan na sina Sid Lucero, Mark Anthony Fernandez, Arron Villaflor, Felix Roco.

Magsasama-sama sila sa bonggang party para sa isang gabing hindi malilimutan.

Pero ang party na dapat ay puno lang ng alak at kasiyahan ay mauuwi sa isang ‘di magandang bagay dahil pagsasamantalahan ng apat na kalalakihang nakilala nila sina Rachel at ang mga kaibigan nito. Yes, binaboy nga ng apat na lalake sina Rachel (Christine).

Kaya iisa lang ang nasa isip ni Rachel – gusto niyang maghiganti. Kakailanganin niya ang kanyang husay at talino sa pakikipaglaban na tinuro sa kanya ng kanyang ama.

Ang ‘Night Bird’ ay pelikula ni Law Fajardo.

Sabi nga, keep your friends close, and your enemies closer.

Kaya abangan ang paniningil, paghihiganti ni Christine sa apat na kalalakihan.

Mapapanood na rin ang Nightbird sa Vivamax Middle East! Para sa mga kababayan natin sa UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, and Qatar, Maa-access na ito sa halagang AED35 kada buwan. Mapapanood din ang Vivamax sa Europe sa halagang 8 GB kada buwan.