China buhos puhunan sa ‘Pinas

Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang China sa paglalagak ng puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng government-to-government cooperation at trade at infrastructure programs sa pamamagitan ng pribadong sektor.

Sinabi ni Pangulong Marcos na bagamat may ilang hindi pagkakaintindihan, hindi dapat hayaang maging daan ito para masira ang relasyon ng dalawang bansa, at sa halip ay mas paigtingin ang kooperasyon sa kalakalan, kultura, edukasyon, negosyo at pamumuhunan gayondin sa people-to-people exchanges.

“President Marcos said his meeting with the officials and with the President of China ‘reaffirm our commitment to the friendship between the Philippines and China,” ayon sa binigay na update ng Office of the Press Secretary hinggil sa unang araw ng state visit ni Marcos sa naturang bansa.

Pinasalamatan ni Pangulong Marcos si National People’s Congress Chairman Li Zhanshu sa mainit na pagtanggap sa kanyang delegasyon at aniya ay maikunsidera sana para sa strategic partnership hindi lamang para sa Pilipinas at China kundi para sa buong rehiyon ng Asia Pacific.

Ayon sa Pangulo, mas naging matatag ang ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa aspekto ng kalakalan at economic cooperation kaya dapat na tingnan ang mga susunod na taon bilang “years of opportunity” para mas mapahusay ang global economy sa ilalim ng new normal. (Aileen Taliping)