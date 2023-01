BPI nadale ng doble kaltas

Tiniyak ng Bank of the Philippine Islands (BPI) na gumagawa na sila ng hakbang para maibalik ang nadobleng kaltas sa ilan nilang kliyente noong New Year.

Ayon sa advisory ng BPI, kabilang sa mga apektadong transaksyon ay nangyari noong Disyembre 30 at 31, 2022.

“We are already working to reverse the duplicate transactions,” ayon sa bangko. “Rest assured that your account is safe and secure.”

Una rito ay inulan ng reklamo ang bangko matapos makaranas ng mga unauthorized transaction ang mga kliyente kung saan naging trending sa social media ang “0431 debit memo” nitong Miyerkoles.

Inireklamo din ng ilang kliyente na hindi sila makapasok sa mobile app o kahit sa website ng BPI.

“Given the high volume of inquiries on our online banking channels, you may experience intermittent access to our web and mobile app platforms,” paliwanag naman ng BPI.

Kabilang sa mga nadoble ay mga transaksyon na ginawa sa mga automated teller machines (ATMs), cash accept machines (CAM) deposits, at point of sale at e-commerce debit transactions.

Nakatutok naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa insidente upang masigurong maibabalik sa dati ang mga nadobleng transaksyon sa BPI. (Betchai Julian)