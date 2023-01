Angeline pumiyok sa ‘kasal’ kay Nonrev

May iba pala na nagdududang secretly married na si Angeline Quinto sa fiancé niyang si Nonrev Daquina, na tatay ng baby boy niyang si Sylvio (na isinunod niya ang pangalan sa adoptive mom niya, ang yumaong si Mama Bob).

Nang mabanggit ko minsan kay Angeline ang dudang ‘yon ng iba, sinabi niyang engaged pa lang talaga sila ni Nonrev at hindi pa nga naikakasal.

Actually, Dondon (my dear editor), mas maniniwala akong secretly married na ang dalawa kung nakasama sa US-Canada concert tour (’10Q’) ni Angeline si Nonrev.

Noong una kasi ay plinano ni Angeline na isama si Nonrev at si Baby Sylvio sa Amerika, pero hindi nga natuloy ‘yon.

Anyway, next time na magkita kami ni Angeline ay kukulitin ko siya kung kailan na nga ba ang plano nilang pagpapakasal ni Nonrev.

Pero malamang na sa vlog ni Angeline iri-reveal ang tungkol doon.

‘Yun na!

Samantala, noong nasa Dubai, United Arab Emirates ako ay maraming mga Pinoy roon ang nakachikahan ko at nagsabing naaaliw sila kay Angeline sa pagiging Dream Mentor nito sa ‘Dream Maker (Search for the Next Global Group).

Bongga!

Ogie super bilib sa husay ni Ian

Alam mo, Dondon, itinuloy na ni Ogie Alcasid noong Tuesday night ang pangako niya sa kanyang talent cum ‘brother’ na si Ian Veneracion na magpapa-block screening siya para sa 2022 Metro Manila Film Festival entry ng aktor, ang ‘Nanahimik ang Gabi’.

Bale sa SM Marikina sila ng 7:45 screening at kasamang dumalo roon ang mga taga-A-Team.

Hindi naman nakasama si Regine Velasquez-Alcasid, pero ayon sa isang nakausap namin, nandoon ang pamilya ni Ian.

Sobrang proud nga si Ogie para kay Ian dahil ang galing-galing nito sa ‘Nanahimik ang Gabi’ at tinanghal pa ngang best actor noong ‘Gabi ng Parangal’ ng 2022 MMFF.

Happy rin si Ogie kapag may mga nagsasabing for sure na mano-nominate si Ian sa iba’t ibang award giving body ngayong 2023.

Bongga!