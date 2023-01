277 naputukan sa Bagong Taon salubong

Tumaas pa sa 277 ang mga nasugatan sa paputok kahit apat na araw na ang nakalipas nang salubungin ng bansa ang Bagong taon.

Ayon sa Department of Health (DOH), naitala ito mula Disyembre 21, 2022 hanggang Enero 4, 2023 at mas mataas ito ng 49% noong 2022.

Kabilang dito ang isang kaso ng tinamaan ng ligaw na bala. Gayunman, sinabi ng DOH na mas mababa ito ng 12% kumpara sa five-year average na 313 kaso sa parehong panahon.

Nangunguna pa rin ang National Capital Region (NCR) na nagtala ng 132; sumunod ang Western Visayas, 33; Ilocos Region 25; Central Luzon, 23; Calabarzon,, 15; at Bicol Region, 13.

Naitala sa Cagayan Valley ang walong kaso; Central Visayas,pito; anim sa Soccsksargen; Cordillera Administrative Region, apat; tig-tatlo sa Mimaropa at Northern Mindanao; dalawa sa Davao ; at tig-isa sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region.(Juliet de Loza-Cudia)