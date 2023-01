UST, San Miguel posible tambalan

HINDI naitanggi ng pamunuan ng sport office ng University Santo Tomas ang pagkakaroon ng malalim na usapan sa pagitan ng unibersidad at ng San Miguel Corporation patungkol sa niluluto sanang pagsasamahan bago magbukas ang 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament noong Oktubre 2022.

Inamin mismo ni Institute of Physical Education and Athletics (IPEA) sports director Rev. Fr. Rodel Cansancio, O.P. sa Abante Sports na nagkaroon sila ng pakikipag-ugnayan sa grupo nina SMC sports director Al Francis Chua.

“Yes, we had talks with the group of Coach Al before the start of Season 85,” pahayag ni Fr. Cansancio.

Subalit hindi naisapinal ang naturang pag-uusap dahil hanggang ngayon ay patuloy na nagkakaroon ng negosasyon.

Sinabi ni Chua sa mga nagdaang report na maaaring dalhin nila sa ibang eskwelahan ang kanilang suporta. (Gerard Arce)